Así puedes aprovechar el casco viejo de moto con una idea de reciclaje

Un casco viejo de moto puede terminar fácilmente en la basura, ya que se trata de un elemento que ya no tiene un buen uso, debido a que su funcionamiento y efectividad no es el mismo de siempre. Sin embargo, olvidamos que podemos darle un mejor uso, extendiendo notablemente su tiempo de vida.

Para que puedas aprovechar ese elemento, te detallaremos una idea de reciclaje que puedes usar para extender tu tiempo de uso con unas ideas creativas. Así que toma nota al respecto.

¿Qué hacer con los cascos de moto viejos?

¿Un casco viejo de moto convertido en maceta? Podría parecer que se trata de una locura, pero no es así, ya que podemos transformar su aspecto para darle una mejor apariencia y usarlo en tu jardín. La realidad es que es muy sencillo lograrlo; solamente realiza lo siguiente para aprovechar la idea de reciclaje:

Retira todo el acolchado que pueda tener en su interior y la visera. Realiza 3 a 5 agujeros, espacios en los que saldrá el agua al regar tus plantas. Opcionalmente, puedes pintar la parte exterior con un spray de tu color favorito; preferentemente, usa pintura acrílica para una mayor duración. Agrega una base de grava, el sustrato y la planta que deseas colocar.

Recuerda que puedes colgarla con ayuda de unas cuerdas para que puedas tener tus plantas a las alturas, además de poder usarla en un escritorio, pero deberás colocar una base firme para que se mantenga y no se caiga a los lados.

¿Cuántos años de vida tiene un casco de moto?

El casco viejo de moto tiene un tiempo de vida; posiblemente pueda parecer estar en buenas condiciones para poder usarlo en nuestros viajes en motocicleta, pero no es así, ya que con el paso de los años empiezan a presentar cierta degradación en sus materiales, los cuales perjudican la absorción de caídas o golpes.

Por lo que se recomienda ser cambiados cada 5 años desde la fecha de su compra. Deja de usar aquellos que ya cumplieron con sus años de uso, mejor aprovecha la idea de reciclaje para usarlo en tu jardín o con tus plantas favoritas.