Este es el truco de la ventana que puede reducir tu estrés en el trabajo

Dependiendo de la época en la que se viva, el ser humano ha tenido una dinámica de trabajo que le permite desenvolverse de manera particular. Hoy que la vida de oficina es la realidad de muchas personas, genera situaciones que se vuelven críticas para los que pasan básicamente toda su vida en dichos espacios laborales. Ante eso, ciertos estudios indican que una ventana podría hacer la diferencia para reducir el estrés y mejorar la memoria.

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¿Cuál es el truco de la ventana que la ciencia recomienda?

Según estudios hechos por la Universidad de Boston o de espacios médicos como Clínica Mayo, todo radica en la exposición que se tiene a ciertos aspectos como la luz y la visualización de panoramas naturales. Y esto no se trata solamente de preferencias, sino de un aporte al bienestar e incentivación del cerebro aún en espacios donde hay mucha presión laboral.

Las investigaciones también son avaladas por el Journal of Economic Behavior & Organization, que precisamente trabajó bajo la “misma línea” de investigación. La luz y el panorama natural permite que en procesos de mucho estrés, el cerebro repose o tome una pausa. En caso de que eso no suceda así (exposición a la tan mencionada ventana), es normal que exista agotamiento y bajos niveles de productividad.

Bajo el tema que dirige estas investigaciones, algunos otros estudios a lo largo del mundo indican que en caso de no contar con los aspectos favorecedores, el empleado suele ser bastante irresponsable y se abstiene de hacer su trabajo durante mucho tiempo. O también sucede que se cometen más errores que las personas con acceso a la ventana.

¿Cómo adaptar el truco de la ventana si no tengo una ventana cerca?

El centro de investigación científica Well Living Lab recomienda los siguientes aspectos que marcarían la diferencia en caso de no contar con luz y vistas espectaculares… lo cual le sucede a la mayoría de los empleados.