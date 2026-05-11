Ex reina de belleza mató a sus 3 hijos y quedó libre... ¿quién es?

Esta es la historia de una ex reina de belleza que comúnmente sale a la luz cada que se celebra el Día de las Madres, pues es una historia perturbadora de una mujer que asesinó a sus 3 hijos… quienes eran unos niños. Aunque probablemente las nuevas generaciones no conocen lo ocurrido en dicho crimen, hace unas décadas todos supieron lo ocurrido con Claudia Mijangos, La Hiena de Querétaro. Estos son los detalles.

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¿Por qué esta ex reina de belleza mató a sus hijos?

El crimen fue completamente confirmado y causó un estrago muy grande en los medios en aquel año, pues se reportó que tras una fuerte discusión con el padre de sus hijos, ella entró en un estado mental tal… que acuchilló a sus tres pequeños. Esto ocurrió en una madrugada del mes de abril de 1989. Los pequeños eran dos niñas de 6 y 9, mientras que el más grande era un niño de 11 años.

La ex reina de belleza, ganadora de un concurso en Mazatlán incluso había sido catequista. Pero todo se convirtió en tragedia cuando según lo narrado por ella, comenzó a escuchar voces que la animaban para atacar a sus hijos mientras estos dormían. Incluso, la historia se volvió conocida en el mundo de lo paranormal.

El hogar donde se sufrieron los brutales asesinatos quedó marcado y se cuenta que en las noches se escuchan ruidos misteriosos, voces de niños y demás cuestiones que llevaron a decenas de reporteros de dicho tema a buscar respuestas en la casa. Ese domicilio quedó abandonado, pero incluso vecinos han argumentado que se siente “una vibra pesada” sabiendo lo ocurrido.

¿Es cierto que liberaron a esta reina de belleza de Mazatlán?

La mujer evidentemente fue encerrada y catalogada como culpable de asesinato. Sin embargo, el psiquiatra Armando Fonseca indicó que Claudia tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro. Además fue diagnosticada con esquizofrenia, situación que habría provocado la desestabilización emocional y mental que concretaron dicho acto atroz contra aus hijos.

En el 2019 esta historia tuvo mucha atención de nueva cuenta, pues tras 3 décadas recluida en el área psiquiátrica del penal de Tepepan en la Ciudad de México, fue liberada. Sin embargo, de inmediato la recluyeron en una clínica por los antecedentes de un caso escandaloso de la ex reina de belleza.