¡HISTÓRICO! Se agotan los boletos para Yuridia en el Estadio GNP en solo tres días; es la primera mexicana en lograrlo

Yuridia es una de las cantantes mexicanas con más éxito en la actualidad y ha hecho un récord histórico al agotar las fechas de su primer concierto el 4 de septiembre en el Estadio GNP seguros en tan solo 3 días, algo que ninguna mujer en la industria de la música había logrado antes, superando así también a varios intérpretes masculinos. El éxito de Yuridia ha rebasado fronteras, es por eso que ha anunciado una segunda fecha más para el 3 de septiembre y los fanáticos ya se encuentran comprando sus boletos.

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¿Qué ciudades visitará Yuridia en su gira "Las cartas sobre la mesa"?

La intérprete de "Ya te olvidé" promete dar conciertos espectaculares en varias ciudades de México, entre las cuales visitará:

Orizaba

León

San Luis Potosí

Querétaro

Villahermosa

Los Mochis

La Paz

Tijuana

Mexicali

Tuxtla Gutierrez

Acapulco

Veracruz

Tampico

Cd. Juárez

Torreón

Cancún

Mérida

Guadalajara

Cabe resaltar, que uno de los conciertos más esperados es en la Ciudad de México, pues la capacidad del Estadio GNP (antes Foro Sol) es de 65,000 personas y es una lista exclusiva de los artistas que han logrado pisar este escenario.

Artistas mexicanos que han hecho sold out en el Estadio GNP Seguros

Grupo firme: El grupo de regional mexicano es uno de los más aclamados en los últimos años gracias a su versatilidad al trabajar en colaboración con distintos artistas como Grupo Firme, Yahritza y Su Esencia y hasta Bad Bunny.

Zoé: La banda mexicana de rock indie es una de las favoritas en el País y en noviembre del año 2025, dio varios conciertos que se volvieron históricos debido a la cantidad de boletos vendidos.

José Madero: El éxito de los conciertos del exvocalista de Pxndx en enero de este 2026 fue inigualable, pues logró llenar el Estadio GNP y demostró que sigue estando dentro del gusto de todos sus fanáticos.