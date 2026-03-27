5 ideas para reciclar aretes que ya no uses y darles una segunda vida de forma aesthetic

Si dentro de tu joyero hay aretes que casi no usas o que simplemente quieres tirarlos te damos cinco ideas perfectas para que los conserves y los transformes dándoles un nuevo uso donde lucirán espectaculares.

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¿Cuáles son las mejores formas de reciclar aretes?

1.- Pin o botón: Una idea perfecta para darle una vida nueva a tus aretes es usarlos como botón. Si tienes uno que sea muy grande y de un color llamativo como dorado o plateado es perfecto para que se lo pongas a algún blazer, chaqueta de mezclilla, saco, blusa o la prenda que desees. Juega con tu creatividad para darle un plus a cualquier outfit.

2.- Como dije collar: Si tienes aretes impares o de formas peculiares es tiempo de que les des una vida nueva usandolos como dijes para collares, eso hará que cualquier outfit resalte ya que los accesorios son claves para elevar cualquier look. De igual forma puedes combinar distintas cadenas, ya sean doradas o plateadas así como gruesas o delgadas.

3.- Aretes sobre bolsas: Una forma de convertir un accesorio en una pieza personalizada y única es agregarle detalles por lo que puedes añadir aretes a una bolsa de noche o incluso a la que utilizas en tu día a día. Juega con tu creatividad para combinar formas, texturas y diseños en un solo accesorio.

4.- Aretes en diademas: Una idea perfecta de darle una segunda vida a tus aretes es añadirlos sobre tus diademas, este accesorio para el pelo hará que luzcas impresionante y que le des un plus a tu look. Puedes agregar el que más te guste. Si la forma del arete o color es muy llamativo será ideal que lo pongas sobre una diadema en color blanca, negra, gris o nude ya que al ser colores neutros lucirán muy bien.

5.- Aretes en mascadas: Una forma ideal para añadir un toque distinto a tu look es agregar aretes en mascadas, mismas que puedes utilizar en el cuello. Por ejemplo, si tu outfit es en tonos neutros y añades una mascada colorida con un accesorio que lleve un arete extravagante o llamativo no necesitarás añadir más para que tu outfit sobresalga.

Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda con lo que llevas puesto ya que eso reflejará mucha seguridad en ti, así que atrévete a jugar con los aretes y combinarlos con todos tus looks.