7 ideas para reemplazar el fregadero de tu cocina por opciones más modernas y aesthetic
¿Estás pensando en remodelar tu cocina? Checa estas 7 ideas para reemplazar el fregadero tradicional por uno más moderno y aesthetic: ¡Llevarán a tu hogar a otro nivel!
¿Estás pensando en remodelar tu cocina pero no cuentas con la inspiración suficiente? ¡No te preocupes! Aquí te compartimos 7 ideas para reemplazar el fregadero tradicional por uno más moderno y aesthetic. Sin duda, esto le dará un toque de elegancia a tu hogar y llevará la imagen de tu casa a un nuevo nivel, digna de toda una portada de revista.
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Diseños aesthetic y modernos para reemplazar el fregadero de tu cocina
- Mármol: Un fregadero en acabado de piedra no sólo es moderno, sino también elegante y 100% lujoso. Te recomendamos uno en mármol, pues los colores de este añaden una armonía y elegancia atemporal. Eso sí, debes sellarlo bien para evitar el desgaste de la roca.
- Tono negro y de granito: Si lo que buscas es algo más discreto pero que no pierda el impacto, un fregadero de granito en tono negro es la solución. No sólo es práctico y minimalista, sino que también ofrece una estética moderna y elegante, además de ser el contraste perfecto para cualquier cocina.
- Toques dorados: Dale un nuevo giro a tu cocina. Deja atrás los colores convencionales y añade unos cuantos toques en dorado. Esto resaltará el espacio y dará un toque de elegancia a tu hogar.
- Cobre: Los fregaderos de cobre son poco comunes, pero hermosos. Este material, además de tener una vibra acogedora, agrega un brillo intenso a tu hogar. Además, el cobre tiene bastantes beneficios, pues elimina bacterias y virus, lo que añade un plus. No obstante, estos requieren de mayor mantenimiento.
- Concreto: Si tienes poco presupuesto, no te preocupes. Los fregaderos de concreto en acabado liso también lucen espectaculares. Estos van más hacia un estilo rústico, pero igual de elegante. Una opción ideal si buscas un diseño duradero, de poco mantenimiento y fácil de limpiar.
- Redondo: Una opción poco convencional pero súper atractiva y elegante. Dile adiós a los fregaderos rectangulares y arriésgate con un diseño circular. Estos diseños son pequeños pero más fáciles de limpiar. Ideal si no cuentas con mucho espacio en tu cocina.
- Esquinado: Si tienes una cocina pequeña, aprovecha el espacio y apuesta por un fregadero esquinado. Esta opción no sólo te ayudará con la distribución, también mejorará el aspecto visual, pues tu cocina se verá y se sentirá más grande.