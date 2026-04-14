Así puedes recuperar tu cuenta de Facebook aunque cambiaste de número y olvidaste tu contraseña

Aunque sigue siendo una red social importante, Facebook es la más vieja de las redes que se mantienen en boga hoy en día. En ese sentido, pasan muchas cosas en el ámbito tecnológico que podrían complicar el recuperar tu cuenta. Por ello, esta guía te servirá para que aprendas a prevenir involucrarte en un asunto así… o a recuperar el perfil sin la contraseña y al cambiar de número telefónico.

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¿Cómo puedes recuperar tu Facebook sin el mismo celular y sin contraseña?

Pensando en que tu correo asociado y el número telefónico para restablecer tu contraseña no sirven, es elemental seguir estos pasos para recuperar tu cuenta de Facebook. Y aclarando que esto se hará con el celular, no en computadora.

1.- Asegúrate de tener la versión más actualizada de Facebook.

2.- Pide a alguien que revise cuál es tu nombre o la URL exacta.

3.- Instalado en tu perfil, tendrás que darle clic al ícono de los 3 puntos (como de ajustes/herramientas) y así copiar el enlace.

4.- Posteriormente pegará dicho enlace en Google Chrome.

5.- Inicia sesión en la cuenta que estaba usando anteriormente y deja apretado el botón de iniciar sesión… con la finalidad de que no te redirija a la aplicación.

6.- Cuando estés apretando el botón, debes deslizar el dedo para recargar la página.

7.- Así te aparecerá tu perfil, pero ahora con un enlace diferente.

8.- Ese enlace se copiará, pues es el que te permitirá recuperar tu cuenta, gracias a su código de perfil.

9.- Cuando lo tengas, ve a la aplicación, pega el link y en la contraseña escribe la última que recuerdes y da clic en iniciar sesión.

10.- Aunque te aparezca que las credenciales son incorrectas, trata de nuevo.

11.- Ahora te aparecerá la leyenda ESTAMOS BUSCANDO TU CUENTA y si no sale esa frase, pícale en OLVIDASTE TU CONTRASEÑA.

12.- De esta forma, finalmente, podrás acceder a tu Facebook vía cuenta de Gmail.

¿Cómo puedo prevenir perder mi cuenta de Facebook?

Es normal que este tipo de situaciones pasen, por ello allí van 3 tips para cuidar tu cuenta de Facebook.