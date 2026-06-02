Un Tal Fredo presume su lujosa luna de miel durmiendo entre elefantes, después de la funa por su boda

Ha pasado más de un mes de que la "funa" para Un Tal Fredo por su boda alcanzó el punto más alto, y las aguas comienzan a asentarse para el influencer. Así lo ha demostrado en sus más recientes publicaciones de redes sociales, que muestran la lujosa luna de miel que ha disfrutado en Tailandia.

Un Tal Fredo se casó el 21 de marzo con Adrián Álvarez, en una celebración que duró 4 días y se llevó a cabo en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Con el paso de algunas semanas surgieron miles de críticas en su contra, por motivos que iban desde el impacto ambiental hasta la decisión del famoso wedding planner de no invitar a gran parte de su familia; también recibió burlas por el "mal gusto" que muchos percibieron.

La lujosa luna de miel de Un Tal Fredo en Tailandia

Un Tal Fredo reapareció en redes sociales desde hace unos días para compartir algunos de los momentos más espectaculares de su luna de miel en Tailandia. En la primera de sus publicaciones mostró una selección de fotos de los templos que ha visitado con su esposo, entre ellos se encuentra el asombroso Wat Rong Khun, conocido como Templo Blanco de Chiang Rai.

Otra de sus mejores experiencias ha sido dormir en un santuario para elefantes rescatados, el cual tiene alojamiento en burbujas transparentes con vista ininterrumpida hacia la naturaleza. En una publicación, el influencer aclaró cómo funciona este espacio: "Los elefantes viven en más de 65 hectáreas de bosque y terreno natural protegido, con comida de sobra y muchísimo espacio para desplazarse libremente".

Hasta ahora el influencer no ha aclarado si este es el primer país que visita en su luna de miel, si seguirá viajando por el Sudeste Asiático o qué otras paradas incluye su travesía. Por otro lado, el también wedding planner sí ha hecho algunos comentarios sobre la "funa" que experimentó en redes sociales. "UnTalFredo va a otro país a entregar las almas de sus invitsdos la ver que no funcionó la macumba en su boda pues todos siguen viviendo su vida feliz como si nada", escribió.