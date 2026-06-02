Cómo maquillar ojos cuadrados: técnicas de sombras para un efecto redondeado

Comenzó un nuevo mes y de seguro vendrán muchas oportunidades para reunirse con amigos y familiares, salir a disfrutar actividades al aire libre o asistir a eventos que nos invitan a vestirnos de gala. En todos los casos, desearemos vernos bien y el maquillaje volverá a convertirse en nuestro gran aliado.

Esta herramienta que antes parecía ser exclusiva para ocasiones especiales, hoy forma parte de nuestra rutina diaria de belleza, sea cual sea la ocasión. Es por eso que los productos, técnicas y trucos se han multiplicado y lo siguen haciendo.

La importancia del maquillaje en la mirada

Los expertos en belleza remarcan que el maquillaje de ojos desempeña un papel fundamental en la expresión y la comunicación no verbal, ya que la mirada es el punto focal de la interacción humana. Es por eso que para esta parte especial del rostro existen productos y técnicas especiales.

@ariannaguillenmakeup y el premio al párpado más encapotado y chiquito es para 🙋🏻‍♀️ ♬ sonido original - Arianna Guillén

La Inteligencia Artificial (Gemini) precisa que, a través del uso de diferentes técnicas y texturas, es posible transformar por completo la estética del rostro, permitiendo corregir asimetrías, modificar visualmente la forma y el tamaño de los ojos, y potenciar su color natural. Es aquí en donde radica la importancia del maquillaje para nuestra imagen.

¿Cómo maquillar ojos cuadrados?

Diferentes bases de información relacionadas al rubro del maquillaje afirman que, más allá de una función puramente ornamental, el diseño de la mirada actúa como un marco arquitectónico para las facciones, equilibrando las proporciones generales y definiendo la intensidad con la que una persona se proyecta ante los demás.

En este marco, Gemini fue consultada sobre el embellecimiento de ojos con una estructura más angular, lineal o "cuadrada". Esta tecnología respondió que el secreto del maquillaje está en romper las líneas rectas y suavizar las esquinas, ya que el objetivo principal es generar una ilusión óptica de apertura vertical, concentrando la atención y la luz justo en el centro del ojo.

La técnica estrella para lograr este efecto es el Halo Eye (o técnica de la aureola), combinada con difuminados muy circulares, revela y explica cómo aplicarla:

Crear la cuenca redondeada -Tono de transición



Usá una sombra neutra un poco más oscura que tu piel. En lugar de llevarla hacia la sien, aplicala siguiendo de forma estricta el arco natural del hueso de tu ceja, dibujando un paréntesis perfecto. Difuminá con movimientos circulares hacia arriba.

Enmarcar los extremos - Tono de profundidad



Aplica una sombra más oscura (marrón chocolate, berenjena o gris oscuro) solo en el tercio interno y en el tercio externo del párpado móvil. Dejá el centro completamente limpio. Conectá suavemente ambos extremos oscuros por encima de la cuenca, formando una especie de "C" invertida a cada lado.

El punto de luz central - Sombra satinada o brillante



Colocá una sombra clara con brillo, satinada o un corrector iluminador justo en el centro del párpado móvil (justo encima de la pupila). Este contraste de luz en el medio y oscuridad en los lados genera un volumen tridimensional que empuja el ojo hacia adelante y lo redondea visualmente.

Replicar en el párpado inferior - Equilibrio simétrico

