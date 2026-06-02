Estos son los cortes que rejuvenecen después de los 50 años

Al pasar los 50 años un corte de pelo puede ser una gran herramienta para verte bien. Una buena elección resalta los rasgos, aporta frescura y suaviza las facciones por lo que te verás muy joven.

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Estas opciones de cortes que te traemos aquí ayudan a lograr un efecto rejuvenecedor, son fáciles de estilizar y se adaptan a distintos tipos de pelo. De esta manera es que te dejamos esta selección.

¿Cuáles son los cortes que rejuvenecen?

Bob

Este corte llega a la mandíbula y es uno de los más favorecedores debido a que ayuda a estilizar el rostro y la zona del cuello. En cuanto a su longitud brinda la oportunidad de realizar varios peinados, además, este corte funciona en cualquier tipo de pelo.

Así se ve el corte glassy bob clásico.|(ESPECIAL/Pinterest)

Pixie

Luego tenemos este corte de cabello que es una opción muy arriesgada y radical, pero no deja de ser elegante como favorecedora. Al tener un flequillo largo puede llevarse hacia un lado para equilibrar el rostro, peinarse hacia arriba para un look más descontracturado o dejarse completamente de costado.

Bixie

Por otro lado, tenemos un bixie que tiene un gran efecto rejuvenecedor. El mismo se encuentra en el medio del pixie y el bob, por lo que no queda demasiado corto. A su vez se puede llevar con flequillo y peinarse de distintas maneras: lacio y con raya al costado, o con volumen y un acabado más liviano. Es una opción elegante, relajada y muy versátil.

Lopix

Aquí tenemos un lopix que es más largo que el pixie que se caracteriza por la longitud y versatilidad del bob. Al ser más largo permite jugar con distintos volúmenes y formas de peinado, y además no requiere demasiado esfuerzo para mantenerlo.

Mixie

Por último, tenemos este estilo que se encuentra en el medio del pixie y el mullet. Se deja el pelo más largo en la nuca, sin llegar al efecto tan descontracturado del mullet clásico, y tiene capas superiores más largas para sumar movimiento. Ayuda a suavizar las facciones y enmarcar el rostro.