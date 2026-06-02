Manualidades de Stitch: 4 ideas para hacer muñecos de los personajes

Stitch es uno de los personajes de Disney que se ha mantenido en el tiempo y que las generaciones han ido adoptando en indumentaria, accesorios, tatuajes, etc. Si eres fanático de este personaje pues tenemos increíbles manualidades para que lleves a cabo.

A continuación, te dejamos 4 ideas creativas y fáciles para hacer tus propios muñecos de Stitch y sus amigos con diferentes materiales. En la comodidad de tu casa podrás llevar a cabo estas manualidades increíbles.

¿Cómo hacer muñecos de Stitch?

Muñeco de fieltro (Lilo y Stitch)

Materiales: Fieltro (azul, celeste, rosa), aguja, hilo y algodón.

Paso 1: Dibuja la silueta de Stitch en papel.

Paso 2: Recorta el molde doble sobre el fieltro azul.

Paso 3: Agrega detalles de la cara con fieltro celeste y rosa.

Paso 4: Cose los bordes dejando un hueco pequeño.

Paso 5: Rellena con algodón y cierra la costura.

Este muñeco es hermoso.|Pinterest

Stitch de pompones de lana

Materiales: Lana azul, cartón, pegamento y goma eva.

Paso 1: Envuelve lana en dos círculos de cartón.

Paso 2: Amarra y corta para hacer dos pompones grandes.

Paso 3: Une ambos pompones para formar cuerpo y cabeza.

Paso 4: Corta orejas y ojos en goma eva.

Paso 5: Pega las piezas de goma eva al pompón.

Ángel (Experimento 624) de arcilla de secado al aire

Materiales: Arcilla rosa, blanca, morada y pinturas acrílicas.

Paso 1: Amasa una bola grande rosa para la cabeza.

Paso 2: Modela el cuerpo en forma de gota alargada.

Paso 3: Une las piezas usando un poco de agua.

Paso 4: Agrega las antenas largas características de Ángel.

Paso 5: Deja secar y pinta los ojos morados.

Esta es una buen idea.|Pinterest

Muñeco de Stitch con calcetines viejos

Materiales: Un calcetín azul, tijeras, hilo y botones.

Paso 1: Rellena la punta del calcetín con algodón.

Paso 2: Amarra con hilo para separar la cabeza.

Paso 3: Rellena el resto para formar el cuerpo.

Paso 4: Usa la tela sobrante para coser las orejas.

Paso 5: Pega botones negros para simular los ojos.