Esta es la primera zona que tienes que lavar al bañarte

Bañarse es una rutina diaria, pero que no todos realizamos de la manera correcta. Los dermatólogos han develado la primera zona que debes lavar y no es el cuerpo o la cara como realizan muchas personas.

De acuerdo con los expertos se debe comenzar por el cabello. La razón radica en que al lavar tu pelo se van eliminando productos como son el shampoo, acondicionador, aceites y suciedad. Si lo dejas para el último pues los residuos se van a quedar en tu cuerpo.

¿Por qué hay que seguir un orden para la higiene?

Como mencionamos anteriormente, si inicias por el cabello vas a evitar que los restos permanezcan en la piel o queden en las áreas que ya están limpias. El orden es importante ya que los especialistas manifiestan que así se elimina efectivamente las bacterias y suciedad.

Cuando ya tienes tu cabello limpio pues debes continuar con el resto de tu cuerpo siguiendo un orden descendente. Teniendo en cuenta esto es que debes comenzar por la parte superior hacia las extremidades inferiores. El orden en cuestión te va a garantizar que los residuos se vayan eliminando sin contaminar las zonas higienizadas.

Por otro lado, también debes tener en cuenta el darle la importancia necesaria a ciertas áreas del cuerpo que almacenan más suciedad. En esta categoría nos encontramos con; axilas, pies, ombligo, ingle. La limpieza de estos lugares debes ser cuidadosa para evitar la proliferación de bacterias y malos olores.

Comienza por el pelo.

Como verás una buena higiene no depende de pasos extremadamente complejos sino que debes reorganizar tus pasos. El comienzo debe ser por el cabello y continúas de arriba hacia abajo para optimizar tu higiene. Así obtendrás una limpieza muy completa y evitarás que se acumulen residuos en la piel.

Así de fácil tu limpieza corporal será completa y tendrás una higiene más eficiente. Comienza a aplicarlo y notarás la diferencia.