5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más industriales

El estilo del escurridor de platos es más importante de lo que parece para una cocina con personalidad, ya que es el lugar donde los trastes se secan al aire libre y, automáticamente, se convierte en un accesorio más de la decoración. Aunque en el mercado existen diseños aesthetic, modernos y vintage, muchas personas prefieren el estilo industrial debido a que prioriza la funcionalidad sin perder el diseño. Estas 5 opciones pueden ayudarte a reemplazar el escurridor tradicional y darle un toque más sofisticado a tu cocina.

¿Cuáles son las opciones de escurridor de platos industrial?

De acuerdo con ELLE Decor, el escurridor de platos debe mantener un equilibrio entre funcionalidad y diseño para integrarse correctamente con el resto de los elementos de la cocina. Aunque existen modelos de plástico y acero inoxidable , la mejor elección dependerá del espacio disponible y de la cantidad de utensilios que utilices diariamente. Algunas opciones son las siguientes:

1. Tipo repisa metálica abierta: Esta solución sustituye el escurridor tradicional por una estructura de acero inoxidable fijada sobre la tarja. Su diseño industrial incorpora barras y compartimentos abiertos que permiten secar platos, vasos y cubiertos al aire libre mientras aporta un estilo moderno y minimalista.

Escurridor de platos tipo industrial.|Pinterest

2. Tipo colgante tubular: Este diseño utiliza tubos metálicos negros o cromados suspendidos sobre el fregadero. Incluye ganchos, rejillas y bandejas desmontables para organizar utensilios, logrando una apariencia inspirada en cocinas profesionales y restaurantes industriales.

|Pinterest

3. Tipo rack de rejilla: Se trata de una estructura de malla metálica similar a las utilizadas en cocinas comerciales. Cuenta con divisiones amplias para acomodar platos y recipientes grandes, además de facilitar el drenaje rápido del agua y mantener una estética urbana y funcional.

Un escurridor de platos tipo rack.|Pinterest

4. Tipo barra multifuncional: Esta opción reemplaza el escurridor convencional por una barra industrial con accesorios intercambiables, como canastillas, soportes para platos y colgadores para tazas. Su diseño aprovecha el espacio vertical y brinda una apariencia limpia, organizada y sofisticada.

Este escurridor también funciona para decorar con plantas.|Pinterest