Los horóscopos de la semana de Mhoni Vidente, de hoy 25 al 29 de mayo: las fuertes predicciones que se cumplirían

La semana arranca con energías del universo que obligarán a algunos signos a tomar el control de su destino. De acuerdo con las predicciones del horóscopo semanal de Mhoni Vidente , la suerte se mueve con fuerza y las cartas del tarot revelan un periodo lleno de cambios, decisiones importantes y oportunidades inesperadas para cada signo.

ARIES

Bajo la poderosa influencia de la Carta del Emperador, el universo te impulsa a tomar el control de tu destino material y abrirte a nuevas oportunidades económicas. Se visualizan ascensos, crecimiento financiero y cambios laborales que podrían darte mayor estabilidad. Tu energía estará fuerte, aunque deberás cuidar tu equilibrio físico, ya que el estrés podría reflejarse en molestias estomacales o problemas de descanso. Escucha a tu cuerpo y permítete recuperar energía espiritual. Tus números de poder son el 10, 19 y 67.

TAURO

La energía del Carruaje marca una etapa de avance y determinación. Todo aquello que parecía detenido comenzará a moverse a tu favor, especialmente en temas profesionales y económicos. Según Mhoni Vident e, el universo te pide mantener la calma y no permitir que las críticas o los chismes desvíen tu atención de tus metas. Tu estabilidad dependerá de conservar la paz mental y mantener el corazón enfocado. Tus números mágicos son el 06, 19 y 73.

GÉMINIS

La luminosa Carta de la Estrella anuncia un ciclo de abundancia, renovación y bendiciones durante tu temporada de cumpleaños. Es el momento ideal para iniciar proyectos, abrir caminos y conectar con personas que impulsarán tu crecimiento. Tu carisma brillará intensamente y atraerá oportunidades inesperadas. Sin embargo, deberás prestar atención a tu columna y evitar el exceso de tensión física. Tus números de fortuna son el 01, 17 y 58.

CÁNCER

El Ermitaño ilumina tu camino con sabiduría y sanación interior. Esta semana será clave para cerrar heridas emocionales y encontrar respuestas que llevabas tiempo buscando. Las energías favorecen inversiones, compras importantes y decisiones relacionadas con patrimonio y hogar. Tu intuición estará más despierta que nunca, así que confía en lo que dicta tu alma. Tus números espirituales son el 25, 27 y 34.

LEO

El As de Oros abre un portal de éxito, prosperidad y estabilidad económica para ti. Todo esfuerzo realizado comenzará a rendir frutos y podrían llegar propuestas muy favorables en cuestiones laborales o financieras. En el amor, el tarot advierte sobre traiciones o energías falsas alrededor de tu corazón. Protege tu energía y evita excesos o vicios que puedan debilitar tu luz interior.Tus números de abundancia son el 02, 20 y 43.

VIRGO

La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y anuncia cambios positivos, viajes y nuevas oportunidades de crecimiento. La vida comenzará a acomodar situaciones que parecían inciertas, permitiéndote avanzar con mayor claridad. Mantente alerta ante fraudes, promesas vacías o personas que no vibran con honestidad. Tu mayor protección será conservar pensamientos positivos y confiar en tus capacidades. Tus números de suerte son el 07, 24 y 31.

LIBRA

La Carta del Mundo trae expansión, triunfos y armonía en todos los aspectos de tu vida. Será una semana perfecta para viajar, cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias que enriquecerán tu espíritu. En el amor, las energías favorecen compromisos, reconciliaciones y relaciones más estables. El universo conspira para darte equilibrio emocional y plenitud. Tus números de poder son el 18, 26 y 33.

ESCORPIÓN

La intensa energía de la Carta del Diablo anuncia la llegada de dinero rápido, oportunidades inesperadas y un fuerte magnetismo personal. Sin embargo, deberás protegerte de las envidias y de personas que podrían acercarse con dobles intenciones. Tu energía estará poderosa, aunque también vulnerable a cargas negativas. Realiza limpias energéticas y presta atención al cuidado de tu piel. Tus números cabalísticos son el 09, 40 y 53.

SAGITARIO

La Carta del Loco marca el inicio de una nueva etapa llena de aprendizaje y crecimiento espiritual. El universo te invita a madurar, tomar decisiones más conscientes y dejar atrás actitudes impulsivas. Habrá oportunidades importantes si te atreves a salir de tu zona de confort. El estrés podría afectar tu sistema digestivo, por lo que necesitarás momentos de calma y conexión interior. Tus números místicos son el 28, 32 y 35.

CAPRICORNIO

La poderosa Carta del Juicio anuncia recompensas, abundancia y consolidación de patrimonio. Todo aquello que sembraste comenzará a manifestarse con fuerza, especialmente en temas económicos y familiares. Será importante cuidar tus finanzas y mantener distancia de personas interesadas que podrían aprovecharse de tu éxito. Tu intuición te ayudará a reconocer las verdaderas lealtades. Tus números de destino son el 04, 30 y 71.

ACUARIO

El Mago despierta tu creatividad, inteligencia y capacidad para materializar metas importantes. Será una semana llena de oportunidades laborales, acuerdos favorables y logros personales que te acercarán a tus sueños. Tu palabra tendrá gran poder de manifestación, así que piensa y habla con intención positiva. Cuida tu espalda y evita cargar más responsabilidades de las necesarias. Tus números energéticos son el 09, 21 y 54.

PISCIS

El As de Bastos enciende una etapa de pasión, determinación y renacimiento espiritual. Tendrás la fuerza necesaria para conquistar metas importantes y avanzar hacia una vida mucho más plena. Las energías favorecen propuestas amorosas, compromisos y decisiones que traerán estabilidad sentimental. Escucha tu intuición y protege tu sistema digestivo de tensiones emocionales. Tus números sagrados son el 15, 29 y 66.