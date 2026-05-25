Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 25 de mayo; finanzas, amor, salud y relaciones
No te pierdas las predicciones de Nana Calistar para este lunes 25 de mayo 2026. Consulta tu horóscopo para el día de hoy: ¿será suerte, dinero o amor?
Para este inicio de semana, los horóscopos de Nana Calistar llegan cargados de advertencias, cambios emocionales y nuevas oportunidades para los 12 signos del zodiaco. Las predicciones de la reconocida astróloga destacan que este lunes que es el inicio de semana será clave para cerrar ciclos, atraer abundancia y tomar decisiones importantes en el amor, dinero y trabajo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 25 de mayo?
Los signos nacidos en este signo deben prestar atención pues este lunes vienen cargados con mil ideas, pero andas bien acelerado y podrías tomar decisiones con el estómago y no con la cabeza. Aléjate de las broncas ajenas que ni te van ni te vienen. Te cae un dinerito extra, pero ni se te ocurra gastarlo a lo loco en el primer capricho que veas.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 25 de mayo?
En la familia las aguas por fin se están calmando y se ve mejor comunicación , así que aprovecha para resolver malentendidos. Te llega una lanita extra que te va a caer de perlas para pagar deudas, pero organízate bien porque se vienen gastos importantes y no queremos que andes pidiendo prestado después.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 25 de mayo?
Andas muy bueno para dar consejos y levantar el ánimo a los demás, pero contigo mismo te haces un buen de bolas y te autosaboteas. Ya déjate de rodeos, ponte las pilas y enfócate en tus metas este lunes. Ojo con tus finanzas, que traes riesgo de pérdidas o compras compulsivas por andar de impulsivo.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 25 de mayo?
Es momento de mandar a volar a la gente del pasado que solo viene a alborotar el hormiguero emocional. Estás en una etapa para sanar y crecer tú solo. En la chamba las cosas por fin se van a ir acomodando y se ve una mejora económica , así que ten paciencia y no comas ansias.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 25 de mayo?
La rueda de la fortuna está de tu lado y se te presentan buenas oportunidades para ganar dinero, pero aguas con los gastazos de impulso. En el amor, no te confundas, una cosa es que te pongan atención y otra muy diferente es que te amen, abre bien los ojos para que no te den atole con el dedo. Alejate de las amistades víboras.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 25 de mayo?
Se vienen cambios bien chidos en el trabajo, aunque al principio te dé un poco de miedo el movimiento, vas a ver que es para mejorar. En el amor, bájale a tus celos y deja de querer controlar todo lo que hace tu pareja. Tu economía va a ir mejorando poco a poco, pero no te quieras comprometer a rescatar financieramente a medio mundo.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 25 de mayo?
Frases arrastrando unos pagos pendientes que te van a dar dolores de cabeza este lunes, así que toca amarrarse el cinturón y ordenarte. En los terrenos del amor ya estuvo bueno de rogar migajas, es hora de soltar a quien no te valora para que le abras la puerta a alguien que de verdad sepa lo que vale tenerte.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 25 de mayo?
Te van a llegar buenas oportunidades en lo profesional, pero necesitas quitarle el miedo y entrarle con todo. En el amor se marca una conexión muy intensa, pero si no controlas tus impulsos y tus celos enfermizos vas a terminar echando a perder la relación tú solito antes de que empiece bien.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 25 de mayo?
Si le echas ganas y mantienes la disciplina, este lunes te van a llover buenas ideas para mejorar tus ingresos. En el amor vas a andar sintiendo todo a flor de piel, pero ten cuidado de no idealizar a la gente ni construir castillos en el aire porque luego la caída duele más.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 25 de mayo?
La chinga en el trabajo va a aumentar bastante estos días, así que organízate desde hoy lunes para que el estrés no te termine enfermando. Tu esfuerzo va a valer la pena porque se ven mejoras económicas y reconocimientos. Aprende a delegar y no quieras cargar con todo el paquete tú solo.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 25 de mayo?
Has estado postergando un proceso de sanación emocional y ya es hora de que agarres el todo por los cuernos y aprendas de tus errores del pasado. En lo laboral se marcan oportunidades buenísimas para crecer, pero cuida mucho tu modo de hablar y de decir las cosas para que no vayas a alejar a la gente que te apoya.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 25 de mayo?
Traes buena vibra para los juegos de azar, pero todo con medida, no te vayas a ir de bruces. Si tienes pareja pon como prioridad la confianza y hablen claro para evitar que los celos tontos terminen armando un drama de la nada.