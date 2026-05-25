Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 25 de mayo

Descubre cuál es la buena suerte de cada uno de los doce signos zodiacales de acuerdo a lo que dictan los astros en sus números mágicos.

La energía del universo para este lunes 25 de mayo apunta a la conexión a través de la comunicación y la claridad mental, aprovechando el tránsito del Sol en Géminis.

Al Extremo | Programa completo del domingo 24 de mayo

Los números de la suerte de tu signo hoy lunes 25 de mayo

Aries

Será un día perfecto para explorar en el amor; además, podrías tener ingresos inesperados que te ayudarán a atravesar dificultades.

Números de la suerte: 06, 16 y 25.

Tauro

Debes confiar en tu capacidad; aunque el camino parezca difícil, hallarás pronto la salida.

Números de la suerte: 05, 17 y 08.

Géminis

Tu palabra es tu mayor poder durante esta jornada; úsala para expresar tus necesidades.

Números de la suerte: 07, 55 y 44.

Cáncer

No dejes que el miedo decida por ti ante una propuesta inesperada; atrévete a hacer cosas nuevas.

Números de la suerte: 43, 17 y 33.

Los números de la suerte de cada signo para la jornada de hoy|Pexels: Masood Aslami

Leo

Se avecinan cambios en tu hogar que traerán mejoras y mucha felicidad a tu vida.

Números de la suerte: 01, 10 y 28.

Virgo

Mantén una actitud valiente; no dejes que los obstáculos te intimiden.

Números de la suerte: 04, 13 y 31.

Libra

La diosa de la fortuna te acompaña; usa tu sentido de la justicia para resolver conflictos.

Números de la suerte: 07, 18 y 27.

Escorpio

La buena suerte te sigue en lo sentimental y en lo económico, solo aprende a disfrutar de la armonía que te regala la vida.

Números de la suerte: 03, 08 y 17

Los números de la suerte que traerán dinero a cada signo zodiacal|Pexels: Pavel Danilyuk

Sagitario

La Luna te ayudará a ver todo de forma más serena y te pedirá frenar tus impulsos, además de aprender a ver la vida sin tanta prisa.

Números de la suerte: 03, 12 y 27.

Capricornio

Es momento de ser previsor con tus finanzas y recuperar tus energías durmiendo más.

Números de la suerte: 08, 22 y 35.

Acuario

Alguien que conoces te abrirá los ojos hacia un mundo desconocido y provocará un cambio positivo en tu día.

Números de la suerte: 02, 11 y 20.

Piscis

No te conformes con poco; reivindica lo que mereces con firmeza y educación.

Números de la suerte: 16, 22 y 40.