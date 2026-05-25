Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy lunes 25 de mayo
Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco, así como el mensaje especial que les manda el Universo, de acuerdo con expertos
Descubre cuál es la buena suerte de cada uno de los doce signos zodiacales de acuerdo a lo que dictan los astros en sus números mágicos.
La energía del universo para este lunes 25 de mayo apunta a la conexión a través de la comunicación y la claridad mental, aprovechando el tránsito del Sol en Géminis.
Al Extremo | Programa completo del domingo 24 de mayo
Los números de la suerte de tu signo hoy lunes 25 de mayo
- Aries
Será un día perfecto para explorar en el amor; además, podrías tener ingresos inesperados que te ayudarán a atravesar dificultades.
Números de la suerte: 06, 16 y 25.
- Tauro
Debes confiar en tu capacidad; aunque el camino parezca difícil, hallarás pronto la salida.
Números de la suerte: 05, 17 y 08.
- Géminis
Tu palabra es tu mayor poder durante esta jornada; úsala para expresar tus necesidades.
Números de la suerte: 07, 55 y 44.
- Cáncer
No dejes que el miedo decida por ti ante una propuesta inesperada; atrévete a hacer cosas nuevas.
Números de la suerte: 43, 17 y 33.
- Leo
Se avecinan cambios en tu hogar que traerán mejoras y mucha felicidad a tu vida.
Números de la suerte: 01, 10 y 28.
- Virgo
Mantén una actitud valiente; no dejes que los obstáculos te intimiden.
Números de la suerte: 04, 13 y 31.
- Libra
La diosa de la fortuna te acompaña; usa tu sentido de la justicia para resolver conflictos.
Números de la suerte: 07, 18 y 27.
- Escorpio
La buena suerte te sigue en lo sentimental y en lo económico, solo aprende a disfrutar de la armonía que te regala la vida.
Números de la suerte: 03, 08 y 17
- Sagitario
La Luna te ayudará a ver todo de forma más serena y te pedirá frenar tus impulsos, además de aprender a ver la vida sin tanta prisa.
Números de la suerte: 03, 12 y 27.
- Capricornio
Es momento de ser previsor con tus finanzas y recuperar tus energías durmiendo más.
Números de la suerte: 08, 22 y 35.
- Acuario
Alguien que conoces te abrirá los ojos hacia un mundo desconocido y provocará un cambio positivo en tu día.
Números de la suerte: 02, 11 y 20.
- Piscis
No te conformes con poco; reivindica lo que mereces con firmeza y educación.
Números de la suerte: 16, 22 y 40.