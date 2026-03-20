Los 4 beneficios más importantes de saltar la cuerda 5 días a la semana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. Por lo tanto, advierte, si la actividad física es beneficiosa para la salud y el bienestar, cuando no se practica aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT) y otros problemas de salud.

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Estas afirmaciones son comunes en todos los rincones del mundo y todos los profesionales de la salud ponen especial énfasis en que sus pacientes eviten el sedentarismo y mantengan una alimentación balanceada.

Ejercicio para la salud

Desde el Instituto Mayo Clinic remarcan que es difícil ignorar los beneficios para la salud de hacer ejercicio y actividad física con regularidad. Sus expertos afirman que el ejercicio beneficia a todos, sin importar la edad, el sexo o la capacidad física.

El ejercicio físico ayuda a controlar el peso, combatir afecciones de salud y enfermedades, mejorar el estado de ánimo, aumentar la energía, dormir mejor, sociabilizar, sentirse mejor y divertirse. Su impacto en nuestro organismo es muy importante y es por eso que deberíamos incluirlo entre nuestros hábitos.

¿Qué beneficios conseguimos al saltar la cuerda?

Es en este marco que la Inteligencia Artificial (IA) llega para ayudarnos a analizar diferentes bases de datos relacionadas con la actividad física y la salud. De esta manera es como la aplicación Gemini nos hizo llegar hasta el salto de la cuerda, uno de los ejercicios “más completos y eficientes que existen, tanto si buscas mejorar tu condición física general como si quieres complementar una rutina de entrenamiento más específica”.

La IA afirma que saltar la cuerda 5 días a la semana permite que el cuerpo se adapte al impacto y mejore significativamente su resistencia. Además, Gemini precisa que ofrece 4 beneficios que son muy importantes para nuestro cuerpo:

