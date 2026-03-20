La disciplina más efectiva para mejorar la circulación y cuidar la salud cardiovascular

La salud de nuestro corazón es vital y es algo que todos sabemos. Sin ese motorcito funcionando nuestra vida sería imposible y es por ese “simple” motivo que debemos de cuidarlo siempre. Aunque existen muchos factores que pueden alterar su salud, también tenemos diversas maneras para fortalecerlo.

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La consulta médica siempre será lo más recomendable, pero hoy en día el auge de la Inteligencia Artificial (IA) lleva a realizarle muchas consultas. Si centramos nuestra búsqueda para que responda en base a fuentes oficiales, podemos conocer mucho sobre nuestro corazón y su salud.

Ejercicio físico y salud cardiovascular

La Fundación Española del Corazón remarca que con la práctica de deporte la ventilación aumenta progresivamente y también la cantidad total de sangre circulante, cuando el bazo se contrae vertiendo parte de su contenido al torrente circulatorio. Y en cuanto a las arterias de los distintos órganos, estas se contraen o se relajan para aumentar la cantidad de sangre y oxígeno musculares sin perjudicar al flujo cerebral y coronario, añaden sus expertos.

“El resultado final es una disminución de la resistencia en la circulación arterial”, sentencia esta entidad. Por su parte, el Instituto Mayo Clinic precisa que la actividad física regular y diaria puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Además. Pone de relieve que “no es necesario que haga mucho ejercicio para obtener beneficios, pero puede beneficiarse más si aumenta la intensidad, la duración y la frecuencia de los entrenamientos”.

¿Qué disciplina mejora la circulación?

En base a lo señalado, se empleó la aplicación Gemini para, en base a fuentes oficiales, determinar cuál es la mejor disciplina deportiva para mejorar la circulación y cuidar la salud cardiovascular. La IA diseñada por Google respondió que “la ciencia y la medicina deportiva coinciden en que no existe una única ‘fórmula mágica’, sino una combinación ganadora: el entrenamiento aeróbico de resistencia”.

De todos modos, esta Inteligencia Artificial remarcó que si buscamos la disciplina más completa por su bajo impacto y alta eficiencia, el running (practicado de forma regular) suele encabezar la lista. Gemini compartió los motivos por los que esta disciplina “se destaca como el ‘estándar de oro’ para el corazón por una combinación de eficiencia biomecánica y adaptaciones fisiológicas profundas”:

