Consigue una bolsa y vinagre: Para qué sirve y por qué es recomendado este truco

El mantenimiento de un hogar demanda diferentes estrategias y esfuerzos. La limpieza de las diversas superficies es un paso muy importante y es en este proceso en donde podemos encontrarnos con situaciones difíciles de enfrentar.

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Algunas veces, pueden formarse hongos, sarro o quedar atrapada suciedad en espacios reducidos o de difícil acceso que convierten su limpieza en toda una odisea. Es por eso que, más allá de los productos que podemos encontrar para afrontar esta tarea, necesitamos poner en práctica trucos que nos permitan cumplir el objetivo perseguido.

¿Sarro en la ducha?

Hoy nuestra atención se posa en el baño de la casa y más precisamente en la ducha. Esto se debe a que un problema muy común es la formación y presencia de sarro en le regadera que, por lo general, se forma debido al agua dura, rica en minerales como calcio y magnesio, los cuales se cristalizan y adhieren a las griferías, azulejos y mamparas cuando el agua se evapora.

Los expertos precisan que este proceso se acelera con el agua caliente ya que transforma el bicarbonato de calcio en carbonato insoluble. Ante esto, nos encontramos con un agravante más porque, al combinarse con los residuos de jabón, se acumulan capas blanquecinas que con el tiempo pueden llegar a tapar los orificios del cabezal.

Un truco infalible para la ducha

Como se mencionó, existen productos para avanzar con nuestras tareas de limpieza y mantenimiento en el hogar, pero cuando el sarro invade nuestra ducha un truco toma el protagonismo como el más eficaz. Se trata de utilización de una bolsa de plástico y vinagre blanco de la siguiente manera:



Calentar el vinagre y llenar la bolsa: Entibia una taza de vinagre blanco de alcohol e introdúcela en una bolsa de plástico resistente. Sumergir y fijar: Coloca la cabeza de la ducha o el grifo dentro de la bolsa, asegurándote de que la zona con sarro quede completamente cubierta por el líquido, y sujétala bien al tubo usando una liga o cuerda. Dejar actuar: Deja reposar el vinagre de 30 a 45 minutos (o durante toda la noche si la acumulación de minerales es muy severa) para que el ácido disuelva la cal. Remover los residuos: Retira la bolsa, desecha el vinagre y frota la superficie con un cepillo suave para desprender los restos reblandecidos. Enjuagar y secar: Enjuaga con abundante agua limpia y pasa un paño seco para pulir la grifería y devolverle su brillo.

Quienes han aplicado este truco en su ducha remarcan que el ácido acético del vinagre blanco —potenciado cuando se tibia o calienta— actúa como un desincrustante natural que disuelve la suciedad mineral sin necesidad de utilizar limpiadores químicos abrasivos. Al sumergir la pieza dentro de una bolsa atada con una liga, se garantiza que la zona afectada permanezca totalmente en contacto con el líquido el tiempo suficiente para actuar a profundidad. Además de su alta efectividad, es una solución ampliamente aconsejada por ser económica, ecológica y muy fácil de aplicar en el hogar.