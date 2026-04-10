Mezclar café usado con bicarbonato en botes de basura: para qué sirve y por qué es tendencia en los hogares

Sin duda el café es una de las bebidas que más se consumen en las familias. Sin embargo, el que se usa en cafeteras suele ser tirado debido a que muchas personas no conocen todas las cosas que se pueden realizar con este residuo orgánico. Si bien pueden utilizarse como abono una de las tendencias que está conquistando a los amantes de la limpieza es el gran uso que tiene para dejar cualquier superficie impecable si se mezcla con bicarbonato ya que produce una ingrediente que deja reluciente cualquier área.

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¿Para qué sirve mezclar café con bicarbonato?

Al mezclar café con bicarbonato se genera una mezcla que funciona perfectamente como limpiador la cual incluso elimina olores desagradables, quita la grasa de la cocina, remueve suciedad de ollas, sartenes y piletas sin necesidad de rayarlas o dañar algún recipiente o utensilio. Es por eso que se ha convertido en uno de los limpiadores naturales favoritos de muchas personas debido a que se puede realizar con productos que hay en casa, lo cual permite ahorrar dinero y producir la cantidad que se desee.

Propiedades del bicarbonato y el café

El bicarbonato de sodio tiene propiedades que permiten neutralizar olores y ayuda a limpiar sin la necesidad de dañar áreas y desprender de manera rápida y sencilla cualquier suciedad. Por su parte el café tiene un efecto abrasivo y absorbe olores fuertes que usualmente suelen percibirse en la cocina de los hogares debido a la grasa de los alimentos o los botes de basura.

¿Cómo preparar el limpiador con bicarbonato y café?

La mejor manera de hacer un limpiador de forma natural es siguiendo los siguientes pasos.

Recolecta café y ponlo al sol para que se seque de forma natural

Mezcla dos cucharadas soperas de café con una de bicarbonato

Conserva la mezcla en un frasco de vidrio

Aplica un poco sobre el área que deseas limpiar

Frota muy bien sobre la superficie de donde quieres remover suciedad

Enjuaga y seca

Es importante aclarar que es preferible que antes de limpiar hagas una prueba para corroborar que no dañes el área, también debes evitar usar la mezcla en telas claras ya que podrías dejar manchas.

Una vez que realices dichas precauciones y te asegures de que todo está en orden podrás usarlo de manera segura. Amarás esta nueva forma natural de limpiar ya que es rápida, económica y muy efectiva.