3 delineados en tendencia ideales para ojos caídos

Los delineados son una de las partes más imortantes del look, ya que pueden ayudar a estilizar todo tipo de ojos, incluyendo los caídos, y realzar la mirada para obtener su máximo potencial.

Hoy te compartimos algunos de los mejores consejos de expertos para poder corregir la desarmonía del rostro y conseguir maquillajes de impacto, sin importar la ocasión.

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Los 3 delineados ideales para ojos caídos

Para elevar la mirada y evitar que el maquillaje se esconda en el pliegue del párpado, los 3 delineados en tendencia que quedan a este tipo de ojos, también conocidos como párpados encapotados, son:

Delineado tipo ala de murciélago

Es el favorito indiscutible de este tipo de ojos debido a que está diseñado específicamente para que el trazo no se esconda al abrir el ojo.

Delineado tipo alas de murciélago para ojos caídos|Pinterest

Se consigue trazando una línea recta con el ojo abierto y mirando hacia el frente. Al cerrar el párpado verás una pequeña forma de ala, que al abrirse lucirá como un cat eye elevado y perfecto.

Soft liner o delineado difuminado

Es una técnica en la que se utilizan trazos suaves hechos con lápiz cremoso y con sombra. Es tendencia porque aporta un efecto lifting natural que no endurece de más las facciones.

El delineado difuminado que está en tendencia y es bueno para el párpado caído|Pinterest

Se consigue creando una línea fina que se vuelve ascendente en el extremo externo del ojo. Posteriormente, con una brocha pequeña, deberás difuminar hacia arriba. Al no existir bordes definidos, el pliegue del ojo no rompe visualmente con el delineado.

Puppy liner o delineado de cachorro

Es diferente al cat eye tradicional, cuyo propósito es estirar. Esto debido a que el puppy liner sigue la caída natural del ojo para hacerlo ver más grande, redondeado y dulce.

El delineado puppy hace que los ojos caídos se vean más redondos|Pinterest

En lugar de subir el rabillo, deberás prolongar la línea del delineado ligeramente hacia abajo, siguiendo la curvatura de las pestañas superiores.

Después, conectarás con la línea inferior de las pestañas. Este estilo es ideal para quienes sienten el delineado hacia arriba demasiado dramático.