3 claves para decorar con alfombras si tienes mascotas en casa

La decoración del hogar no solo tiene que tener en cuenta los espacios, el tipo de iluminación y los muebles que tenemos. También es necesario tener en cuenta factores como la cantidad de integrantes de la familia, sus edad y, como punto aparte, si existen mascotas que la habitan.

Noticias Chiapas del 20 de marzo 2026

Perros y gatos han pasado a formar parte de la mayoría de los hogares y, a diferencia de como ocurría años atrás, la mayoría de las mascotas pasan más tiempo adentro que afuera. Este es un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar y decorar cualquier espacio, sobre todo si queremos hacerlo empleando alfombras.

Alfombras y mascotas en casa

Tener mascotas y alfombras en casa requiere una estrategia de mantenimiento constante para preservar la higiene y la durabilidad del tejido, resume Gemini. Esta aplicación de Inteligencia Artificial (IA) ha sido consultada sobre este tema y ha precisado que el principal desafío es la acumulación de pelos, caspa y rastros de suciedad que los animales transportan en sus patas, lo que puede favorecer la proliferación de alérgenos y ácaros.

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La IA se ha centrado en aconsejar un aspirado profundo al menos tres veces por semana, utilizar limpiadores enzimáticos específicos que descompongan las moléculas de orina y neutralicen el rastro olfativo, además de mantener las uñas de los animales recortadas.

¿Cómo decorar con alfombras si tienes mascotas?

Ante lo señalado anteriormente, seguramente muchas personas han desistido de la idea de decorar su hogar con alfombras con el fin de no lidiar luego con sus mascotas. Sin embargo, Gemini afirma que esto no significa renunciar al estilo, sino elegir con inteligencia estratégica.

La Inteligencia Artificial remarca que la clave está en priorizar texturas que no atrapen el pelo y materiales que resistan "accidentes" o juegos intensos. Por eso, comparte las siguientes tres claves fundamentales para lograr un equilibrio perfecto:

Elige fibras sintéticas o de "fácil batalla": El material es el factor más importante. Las alfombras de polipropileno o poliéster son ideales porque son resistentes a las manchas, no absorben la humedad rápidamente y se pueden limpiar con soluciones de agua y jabón neutro.



Evita: Las alfombras de lana de pelo largo o seda, ya que absorben olores y son muy difíciles de desinfectar profundamente.

Alternativa natural: El yute o sisal son opciones estéticas, aunque si tu mascota tiende a rascar, las fibras pueden soltarse con el tiempo.

Prioriza el "Pelo Corto" o tejido plano: Las alfombras tipo shaggy (de pelo muy largo) son el enemigo número uno de la higiene con mascotas. Los pelos, el polvo y hasta pequeños insectos quedan atrapados en la base, siendo casi imposibles de eliminar solo con aspiradora.



Busca: Alfombras de tejido plano o kilims. Al no tener bucles (lazos de hilo), evitas que las uñas de gatos o perros se enganchen, lo que previene tanto accidentes para ellos como deshilachados para tu decoración.

Juega con patrones y colores sufridos: El minimalismo de colores sólidos y claros (como el blanco roto o el beige liso) es muy arriesgado. Un diseño con estampados geométricos, florales o de estilo vintage desgastado es mucho más eficiente para camuflar visualmente el pelo que suelta tu mascota entre limpieza y limpieza.

