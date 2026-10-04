El color blanco no va más: este es el tono que será tendencia este Año Nuevo 2027

Si bien todavía falta poco más de dos meses, hay personas que están aguardando con ansias la llegada de Año Nuevo, una fecha en donde se produce el cambio de año y en donde hay ciertas tradiciones que siguen las personas para poder atraer la buena suerte o la abundancia. Uno de ellos es vestir de color blanco, que durante años ha sido tendencia, pero que para este 2026 quedará en el olvido y será reemplazado por otro color que será el más elegido en Año Nuevo 2027.

Nuestro Momento | Celebración de Año Nuevo 2024 | Primera parte

Todas las personas seguramente se han vestido de color blanco para Año Nuevo, y es que esto es una tradición que está presente todos los años porque tiene diversos significados. Incluso, hay personas que suelen llevar adelante ciertos rituales para poder comenzar el año de la mejor manera, atrayendo la abundancia, el amor y la riqueza a la vida de cada uno. Pero, seguramente no sepas de dónde proviene el uso de este tono.

Qué significado tiene el color blanco para Año Nuevo

Por si no sabías, el color blanco en Año Nuevo simboliza la paz, la pureza, la renovación y los nuevos comienzos; pero también es ideal para una limpieza energética y se asocia con la eliminación de las malas vibras y limpiar el espíritu. El origen de esta tradición proviene de afrobrasileñas, pero los expertos aseguran que hay un tono que se impondrá como tendencia en este Año Nuevo 2027 y seguro no sabías.

Este es el color que será tendencia en Año Nuevo

De acuerdo a los expertos en el mundo de la moda, el color blanco quedará en el olvido en este Año Nuevo 2027, y es que será reemplazado por el azul cobalto, que ha comenzado a ganar protagonismo y se destaca por ser un azul intenso, luminoso y profundo. A diferencia de los tonos pastel, tiene una gran presencia visual y permitirá construir un look más llamativo.

El motivo por el cual el color azul cobalto gana protagonismo en este Año Nuevo 2027 es porque no responde solo a la llegada de esta fecha, sino es una tendencia dentro del mundo de la moda a nivel internacional, y las colecciones muestran una mayor presencia de colores saturados e intensos y que fue incorporado por muchas de las reconocidas marcas.