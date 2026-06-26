El color de sombras resalta más los ojos cafés según la rueda de colores

Los ojos cafés son los más comunes del mundo, pero también los más versátiles a la hora de maquillarnos. Al ser un color neutro que está formado por una combinación de colores primarios, no tiene un único color opuesto en el círculo cromático.

Sin embargo, esto se convierte en una gran ventaja: dependiendo del matiz específico de tu mirada (ya sea café oscuro, avellana o con destellos dorados), existen tonalidades estratégicas que pueden transformar un look cotidiano en un impacto visual inmediato.

Para hacer resaltar un color de ojos, la teoría del color dicta que debemos buscar el contraste complementario. Al aplicar sombras con subtonos opuestos a los matices ocultos del marrón, logras que el iris se vea más claro, brillante y definido.

Los colores de sombras que resaltan más los ojos cafés

Azules y tonos fríos (el contraste directo)

Azul marino y cobalto son los opuestos complementarios directos del subtono naranja/dorado del café. El efecto visual es que aclaran el iris y hacen que el blanco del ojo se vea más limpio.

Morados, violetas y borgoñas (para ojos cafés con toque verde)

Los subtonos rojizos del morado complementan los matices amarillos y verdosos del ojo café avellana. El efecto visual es que resaltan los destellos oliva y dan un aspecto misterioso y elegante.

Estos son los colores de sombras que resaltarán los ojos cafés|Pexels: Mustafa Alkan

Dorados, cobres y bronces (potencian la calidez)

Cuentan con una armonía análoga, ya que comparten la misma base cálida de los ojos marrones. El efecto visual es que intensifican los destellos dorados naturales de los ojos cafés claros.

Verdes profundos (el contraste tierra)

El verde esmeralda y el oliva contrastan sutilmente con la calidez del marrón sin ser tan drásticos como el azul. El efecto visual es que aportan luz y un aire sofisticado a los ojos cafés oscuros.

Los ojos cafés son los más comunes del mundo, pero tienen una belleza especial|Pexels: fijaos88

Aunque los ojos cafés son los más comunes del mundo, su belleza radica en una complejidad que a menudo pasa desapercibida. El color marrón representa una alta concentración de melanina en el iris, que a su vez es una pantalla protectora contra los rayos solares.

