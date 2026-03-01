Estos son los colores de uñas que debes usar en marzo para potencia tu bronceado en la primavera

La primavera es una gran oportunidad para que uses ciertos colores de uñas brillantes, ya que con la llegada del calor y de los cielos despejados, podrás presumir completamente de una manicura perfecta y llena de vida.

Noticias Guerrero del 27 de febrero 2026

Es así que te vamos a detallar cuáles son los tonos en esmalte que debes usar en marzo, alternativas que serán tendencia y al mismo tiempo van a poder potenciar el bronceado natural de tu piel. No te pierdas toda la información al respecto.

¿Qué colores resaltan en la piel bronceada?

Cuando se trata de cambiar tu manicura, puede ser todo un reto, ya que la gama de tonalidades es muy amplia y no podemos usar todas al mismo tiempo. Por eso es importante conocer qué opciones van a ser tendencia en la primavera de marzo.

En los colores de uñas, se menciona que la tendencia son los estilos sutiles, con los que vas a lograr un estilo impecable y elegante. Por suerte para esta temporada, habrá tonos que te ayuden a mejorar tu bronceado natural. Dentro de las opciones que se destacan están las siguientes:

Tonos pastel

Blanco y gris

Rojo frambuesa

Morado

Vino

Azul marino

Coral

Verde wasabi

Efecto glazed sobre las tonalidades anteriores

Para una opción más fresca, puedes optar por una manicura redonda y corta, logrando un aspecto elegante y fresco en cualquier lugar al que vayas; aun así, puedes optar por manicuras de diversas formas y longitudes; lo importante es seleccionar alternativas que sean cómodas para ti.

¿Qué colores debes evitar en primavera?

Debido a la estación del año, durante la primavera es importante que evites ciertos colores de uñas, debido a que son muy oscuros y tienden a ser tonalidades frías, por lo que pueden otorgar un aspecto envejecido y pesado en tus manos.

Por lo que se recomienda no usar tonos negros, grises oscuros, oliva, rojo intensos, neón o mostaza; evita usarlos durante marzo; en su lugar, opta por las alternativas que ya te explicamos al respecto.

Todas estas opciones no solamente se deben aplicar en la manicura; también puedes emplearlas en tus outfits semanales y maquillaje, logrando fusionarte con la nueva estación del año. Dinos, ¿con qué color planeas embellecer tus manos y potenciar tu bronceado natural?