5 ideas para amueblar tu balcón si es pequeño, para que sea funcional y estético con poco presupuesto

Algunas veces amueblar tu balcón puede parecer una tarea complicada y costosa. Entre el tamaño reducido del espacio y la elección de muebles que sean funcionales pero también estéticos, muchas personas terminan por dejarlo vacío o sin aprovechar. Sin embargo, decorar este pequeño rincón de tu casa puede convertirse en una actividad divertida, económica y ecológica, especialmente si utilizas materiales reciclados. Con un poco de creatividad puedes crear un espacio perfecto para relajarte, leer un libro o simplemente disfrutar del aire libre.

1. Sillón sencillo con palets

Los palets pueden convertirse en tus mejores aliados. Son resistentes, ecológicos porque estarás reciclando material y además le darán un toque bohemio a tu espacio. Con ellos puedes crear un sofá del tamaño perfecto para tu balcón. Una buena idea es pintar la madera con colores pastel que contrasten con las paredes para lograr un ambiente más elegante. Agrega algunos cojines cómodos y tendrás un lugar ideal para sentarte a leer o descansar.

|Crédito: Pinterest

2. Repisas con madera

Busca tablas o piezas de madera que ya no utilices y colócalas como repisas en la pared. Sobre ellas puedes poner pequeñas plantas, velas, libros o algún cuadro decorativo. Incluso puedes colocar una bocina pequeña para ambientar el espacio con música y crear un rincón relajante y personal.

|Crédito: Pinterest

3. Sillones flotantes

Si quieres darle un toque más original a tu balcón, los sillones flotantes pueden ser una gran opción. Necesitarás madera resistente y cuerdas firmes con poleas que se coloquen en el techo. Une la estructura con palets para darle forma y agrega cojines o colchones hechos con telas o ropa reciclada. Además de ser cómodos, le darán un estilo único a tu balcón.

|Crédito: Pinterest

4. Mesas con palets

Si ya tienes un sofá, seguramente necesitarás una mesa para colocar tus libros, una bebida o alguna botana. Una vez más, los palets pueden ayudarte a crear una mesa de centro sencilla y funcional. Puedes pintarla o cubrirla con un pedazo de tela reciclada para darle un toque especial.

5. Pared falsa para plantas

Otra gran idea es crear una pared falsa para colocar plantas. Con ayuda de palets y algunos clavos puedes armar una estructura vertical perfecta para colgar macetas. Puedes barnizar la madera para un estilo natural o pintarla del color que combine con tu balcón. Esto aportará un toque verde y fresco que transformará por completo el ambiente.