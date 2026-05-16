3 correctores para ojeras violáceas y ojeras cafés

Aplicar correctores en las ojeras no siempre funciona como esperaríamos, ya que es una técnica que debería basarse en la ley de complementariedad del círculo cromático, ya que para anular un color, es necesario aplicar su opuesto exactp.

Las ojeras no son iguales para todos; mientras que las violáceas o azuladas suelen deberse a una piel fina que deja ver los vasos sanguíneos, las cafés o amarronadas suelen ser producto de una acumulación de pigmento o genética.

De acuerdo con los expertos maquillistas, aplicar un corrector beige directamente sobre una ojera oscura solo logra un tono grisáceo y opaco; la clave está en neutralizar el color antes de iluminar.

Los 3 correctores para ojeras violáceas y cafés

Corrector salmón o melocotón

Este efecto funciona para las ojeras violáceas o azuladas, porque el tono salmón es el opuesto a los pigmentos fríos. Neutraliza las venitas azules y las sombras moradas que aparecen por falta de sueño o piel delgada.

Estos son los tonos de corrector que debes usar para ocultar tus ojeras|Pexels: George Milton

El resultado es que la oscuridad se cancela sin dejar un rastro gris, ideal para las pieles que son de tonos más claros o medianos.

Corrector naranja

Es ideal para los ojeras cafés u oscuras, ya que el naranja intenso cancela los tonos marrones y las manchas de pigmentación profundas. Es el tono esencial para pieles morenas o profundas dodne la ojera es muy oscura.

Además, transforma la mancha café en un tono neutro que luego puede cubrirse fácilmente con tu base habitual, para dar un resultado mucho más homogéneo y que no se note la diferencia de un área de la piel a otra.

Cada tono de corrector tiene un uso especial para tapar las ojeras|Pexels: Alena Darmel

Corrector amarillo

Es perfecto para las ojeras moradas intensas, el amarillo es el color complementario del morado puro. Es perfecto para neutralizar hematomas o zonas donde la ojera tiende a un color púrpura muy marcado.

El resultado si se aplica correctamente será una luminosidad inmediara y una mirada mucho más limpia, ya que elimina por completo el aspecto de ojos cansados.