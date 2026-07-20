El cabello encrespado es un problema común que puede aparecer en cualquier tipo de melena, especialmente cuando hay humedad, resequedad o daño en la fibra capilar. Esto hace que el pelo luzca con más volumen, sea difícil de peinar y tenga una textura menos uniforme.

Aunque eliminar el frizz por completo no siempre es posible, existen hábitos y productos que ayudan a controlarlo de forma efectiva. Desde elegir el champú adecuado hasta incorporar tratamientos hidratantes, pequeños cambios en la rutina pueden marcar la diferencia y lograr un cabello más brillante, suave y manejable.

¿Cómo arreglar el cabello encrespado?

El cabello encrespado puede convertirse en un desafío al momento de peinarlo, pero existen formas sencillas de mejorar su apariencia sin pasar horas intentando controlarlo. La clave está en brindarle al cabello la hidratación y los cuidados necesarios para reducir el frizz y conseguir una textura más suave.

Uno de los primeros pasos es utilizar productos que aporten humedad, ya que la resequedad suele hacer que le cabello se vuelva más rebelde. Los acondicionadores, mascarillas hidratantes y aceites capilares pueden ayudar a mantener la fibra capilar más nutrida y facilitar el peinado diario.

También es importante la forma en la que se seca y se manipula el cabello. Evitar frotarlo con fuerza con la toalla, utilizar herramientas de calor con protección y optar por cepillos adecuados puede ayudar a disimular el encrespamiento. Además, peinarlo cuando aún está ligeramente húmedo permite controlar mejor la forma natural de la melena.

Para mantener el cabello más ordenado, los especialistas recomiendan elegir productos específicos para combatir el frizz y aplicar pequeñas cantidades para evitar que el pelo pierda movimiento. Con una rutina constante, es posible lograr una apariencia más definida, brillante y saludable sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado.