Prueba esta mascarilla de aguacate para recuperar suavidad y brillo para tu cabello

El mundo de los remedios caseros tiene múltiples oportunidades para crear soluciones con base en elementos naturales o que se encuentran fácilmente en el hogar. Por ello, se indica que si tu cabello cumple con ciertas características desfavorables, esta mascarilla de aguacate puede ayudarte de manera contundente. Checa cuáles son los beneficios de este alimento y cómo aplicarlo en tu melena.

¿Por qué el aguacate sirve como mascarilla para el cabello?

Aunque mundialmente se conoce por su gran sabor, desde hace muchos años también se le utiliza su pulpa como remedio casero para restaurar el cabello dañado, quebradizo u opaco. Los expertos destacan que sus lípidos naturales penetran en la cutícula para nutrirla desde el interior. Esto en comparación de ciertos productos de belleza comerciales, que solamente recubren la fibra capilar de forma superficial.

Es decir, el aguacate sirve como un total hidratante, mismo que nutre de manera profunda, aporta brillo natural, controla el frizz, logra suavidad en el cabello, produce elasticidad y es resistente al quiebre. Por ello, se recomienda seguir las siguientes indicaciones para evitar que tu mascarilla provoque pelo grasoso o pesado.

¿Cómo hacer y aplicar la mascarilla de aguacate para el cabello?

Ingredientes

Medio aguacate maduro, buscando el más suave que se tenga.

Una cucharada de aceite de oliva virgen o aceite de coco.

Una cucharada de miel pura de abeja.

Realización y aplicación

Ya sea que lo hagas triturando de manera manual o usando la licuadora, mezclarás la pulpa del aguacate con la miel y el aceite de oliva, priorizando que no queden grandes grumos de producto. Esto último porque resulta demasiado problemático quitar los excesos de tu pelo.

El siguiente punto es aplicar la mezcla en un cabello húmedo y desenredado. Lo harás mechón tras mechón y desde la parte media a las puntas, priorizando las zonas que sabes que tienen más resequedad.

Puesto el remedio casero, recogerás tu melena con un chongo suave y encima pondrás una gorra de baño o una toalla tibia. Así ocurrirá de 20 a 30 minutos, esto para que el calor en baja intensidad ayude con la apertura de cutícula.

Finalmente se enjugará el cabello con agua abundante sin excederse en la temperatura caliente y aplicando shampoo con normalidad… buscando retirar todo el exceso.