Adiós al frizz: los tips de expertos para que tu peinado con secadora resista la lluvia y la humedad

La lluvia y los días húmedos pueden convertirse en el peor enemigo de un cabello recién peinado. Para muchas personas, la humedad y el mal clima es motivo suficiente para recogerse el pelo y evitar usarlo suelto, debido al frizz. No obstante, mantener un look liso y con movimiento es posible con el debido cuidado. A continuación, te compartimos los mejores tips de expertos para mantener un peinado de ensueño… ¡Incluso en esos días lluviosos!

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Cabello libre de frizz | Crédito: Canva

Adiós al frizz: tips para mantener tu peinado en la lluvia y la humedad

De acuerdo con la experta en belleza y moda, Gretta Monahan, toda rutina con cabello mojado debe empezar con la aplicación de un protector térmico, pues esto ayuda a proteger la fibra capilar del calor, además de formar una barrera frente a la humedad del ambiente. Este paso es esencial para que el cabello esté bien cuidado y evitar que se reseque, de lo contrario, aparece el temido frizz.

Otro punto a considerar es no abusar de los productos. Con una pequeña cantidad de algún producto en específico es suficiente, siempre y cuando lo apliques de la manera adecuada. Y es que, aplicar demasiados productos de fijación puede tener el efecto contrario. También es fundamental asegurarse que el cabello quede completamente seco, pues cualquier resto de humedad - por más mínimo que sea - puede hacer que el peinado pierda su forma al exponerse a un ambiente húmedo. En resumen, estos son los tips de los expertos para mantener tu peinado con secadora en días lluviosos y húmedos:



Usar protector térmico sobre el cabello mojado antes de usar la secadora

Aplicar poco producto anti-frizz. Recuerda, mayor cantidad no es más protección

Seca el cabello por completo, que no quede ni una sola parte húmeda

Deja que el peinado se enfríe antes de salir. Esto ayuda a que la cutícula quede más lisa

Evita tocarte el cabello, ya que esto hará que el frizz regrese

Con estos sencillos pasos, los días lluviosos ya no serán pretexto para no llevar un peinado de ensueño. Recuerda, la clave está en preparar bien el cabello, no saturarlo, eliminar todo resto de humedad y dejar enfriar. Y listo. Así es como incluso en días complicados puedes llevar un peinado liso, libre de frizz.