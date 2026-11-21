El cuarto es un lugar personal por lo que cada uno lo va decorando a su gusto. Para los más pequeños tenemos la opción de que coloquen stickers de Bluey y Bingo. Cada una de estas plantillas tiene su estilo para poder pegar en paredes, muebles, cuadernos o la puerta de tu cuarto.

¿Cuáles son las plantillas de Bluey y Bingo?

Planillas clásicas de poses y aventuras

Esta es una buena idea para poder recortar y pegar de manera dispersa sobre escritorios, espejos o repisas. Podemos encontrar a Bluey y Bingo jugando como así también haciendo gestos divertidos.

Stickers Estos stickers son ideales. (Pinterest /Pinterest)

Stickers circulares y etiquetas decorativas

En este caso tenemos presentaciones con marcos redondos y fondos coloridos. Son ideales para poder decorar las puertas, cajas organizadoras de juguetes o incluso hacer guirnaldas.

Estilo kawaii y accesorios tiernos

Otra alternativa es optar por estos diseños de colores vibrantes, corazones, arcoíris y elementos pequeños complementarios para darle un toque más dulce a cuadernos, estuches o rincones de estudio.

kwaii (Pinterest /Pinterest)

La familia Heeler completa

Para los amantes de Bingo y Bluey, pueden optar por esta plantilla que incluye a toda la familia. Así es que vemos a Bandit, Chilli, Muffin, Socks y los amigos de la escuela, perfectas para armar escenas completas en una pared o cabecera.

Plantillas en blanco y negro para colorear

Por último, tenemos esta opción que se encuentra lista para imprimir en un papel autoadhesivo mate, también podrás pintarlas con tus propios colores o marcadores antes de recortarlas y pegarlas. Es una buena opción para tener más personalización.

Estas opciones te permitirán poder ayudar a los más pequeños a decorar su habitación de la mejor manera y con sus personajes favoritos. Además, puedes imprimir desde la comodidad de tu casa.