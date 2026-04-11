Cómo cuidar la barrera cutánea según tu tipo de piel
Descubre cuáles son los mejores consejos de los expertos para poder cuidar la barrera cutánea, según tu tipo de piel, y qué cosas debes evitar para no dañarla
La barrera cutánea necesita de cuidados específicos, de acuerdo con tu tipo de piel, por lo que hoy te presentamos la guía definitiva con la que tendrás una tez fuerte, sana y protegida.
Este es el nombre que recibe la capa más externa de la piel, también llamada estrato córneo, el cual actúa como una especie de escudo con una función doble, que es mantener la hidratación dentro y dejar fuera a los agentes irritantes, como las bacterias y la contaminación.
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Así puedes cuidar tu barrera cutánea según tu tipo de piel
Es importante cuidar adecuadamente la barrera cutánea, ya que cuando se daña puede aparecer sensibilidad, enrojecimiento y descamación. Algunos de los puntos importantes son:
- Piel seca
El enfoque debe estar en los lípidos, ya que a esta piel le faltan aceites naturales que debilitan la capa que une a las células. Algunos de los ingredientes clave que puedes usar son las ceramidas, el escualano y los aceites vegetales.
Por otro lado, se recomienda el uso de limpiadores en crema o en aceite, los cuales no deben generar espuma, ya que así evitas retirar los pocos aceites naturales existentes.
- Piel grasa
Para este tipo de piel o la que tiene acné, necesitas hidratar sin generar obstrucción. La grasa en la piel no es sinónimo de una barrera sana, y el uso excesivo de productos secantes suele romperla.
Los ingredientes clave a tomar en cuenta son la niacinamida, que calmará y regulará, el ácido hialurónico y las texturas en gel. El consejo es no saltarse la hidratación, pero tampoco hacerla muy cargada.
- Piel mixta
En estos casos, la clave está en el equilibrio, ya que la zona T suele ser más grasa que las mejillas y estas se pueden irritar con facilidad. Los ingredientes clave son el pantenol y la glicerina.
El consejo es aplicar capas ligeras; puedes usar una crema más densa en las zonas resecas y un gel ligero en la nariz y en la frente.