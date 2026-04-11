Cómo cuidar la barrera cutánea según tu tipo de piel

La barrera cutánea necesita de cuidados específicos, de acuerdo con tu tipo de piel, por lo que hoy te presentamos la guía definitiva con la que tendrás una tez fuerte, sana y protegida.

Este es el nombre que recibe la capa más externa de la piel, también llamada estrato córneo, el cual actúa como una especie de escudo con una función doble, que es mantener la hidratación dentro y dejar fuera a los agentes irritantes, como las bacterias y la contaminación.

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Así puedes cuidar tu barrera cutánea según tu tipo de piel

Es importante cuidar adecuadamente la barrera cutánea, ya que cuando se daña puede aparecer sensibilidad, enrojecimiento y descamación. Algunos de los puntos importantes son:

Piel seca

El enfoque debe estar en los lípidos, ya que a esta piel le faltan aceites naturales que debilitan la capa que une a las células. Algunos de los ingredientes clave que puedes usar son las ceramidas, el escualano y los aceites vegetales.

Así puedes cuidar tu barrera cutánea, de acuerdo con tu tipo de piel|Pexels: SHVETS production

Por otro lado, se recomienda el uso de limpiadores en crema o en aceite, los cuales no deben generar espuma, ya que así evitas retirar los pocos aceites naturales existentes.

Piel grasa

Para este tipo de piel o la que tiene acné, necesitas hidratar sin generar obstrucción. La grasa en la piel no es sinónimo de una barrera sana, y el uso excesivo de productos secantes suele romperla.

Los ingredientes clave a tomar en cuenta son la niacinamida, que calmará y regulará, el ácido hialurónico y las texturas en gel. El consejo es no saltarse la hidratación, pero tampoco hacerla muy cargada.

El skincare adecuado se adapta a tu tipo de piel|Pexels: Pavel Danilyuk

Piel mixta

En estos casos, la clave está en el equilibrio, ya que la zona T suele ser más grasa que las mejillas y estas se pueden irritar con facilidad. Los ingredientes clave son el pantenol y la glicerina.

El consejo es aplicar capas ligeras; puedes usar una crema más densa en las zonas resecas y un gel ligero en la nariz y en la frente.

