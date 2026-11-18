Durante años se ha repetido el mito de que el cuero cabelludo necesita “respirar” al aire libre, asociando la falta de este supuesto oxígeno con la caída del pelo. Sin embargo, la ciencia demuestra que el oxígeno necesario para los folículos pilosos no proviene del exterior, sino del flujo sanguíneo y de una correcta irrigación interna.

Desmitificar esta creencia permite adoptar hábitos saludables y reales para el cuidado capilar, alejándose de falsas soluciones. Especialistas en la materia detallan que prácticas como el lavado frecuente o los masajes suaves contribuyen al bienestar de la piel de la cabeza, siempre y cuando se realicen con expectativas correctas y sin agredir su barrera natural.

¿Cómo lavar el cabello, según expertos?

Lavar el cabello de forma correcta es fundamental para mantener la salud capilar, y los expertos desmienten el mito de que la higiene diaria provoque la caída del pelo. El champú no daña el folículo; su función principal consiste en limpiar y retirar eficazmente la acumulación de grasa, sudor, células descamadas, contaminantes y residuos de productos cosméticos.

Lavado de cabello (Crédito: Pixabay)

La frecuencia ideal de lavado varía según las necesidades individuales de cada persona. Mientras que un cuero cabelludo con tendencia grasa puede requerir lavados más frecuentes para mantenerse equilibrado, uno seco o con características específicas demanda espaciarlos de otra manera. Lo verdaderamente importante es encontrar un punto de equilibrio que garantice una limpieza suficiente sin alterar la tolerancia y el confort de la piel.

Asimismo, es clave recordar que el cuero cabelludo es piel y, como tal, puede irritarse o inflamarse si se emplean métodos agresivos. En lugar de temerle al agua y al champú diario, los especialistas recomiendan enfocar los esfuerzos en cuidar la barrera cutánea. Ante afecciones específicas como la dermatitis seborreica, la recomendación médica pasa por utilizar productos formulados a medida y evitar lavados excesivamente agresivos que empeoren el cuadro.

Cabello (GRIM STUDIE )

¿Por qué es importante masajear el cuero cabelludo?

Masajear el cuero cabelludo es un hábito muy beneficioso porque estimula la microcirculación y favorece el flujo sanguíneo que aporta nutrientes esenciales a los folículos pilosos. Aunque no se trata de una cura mágica contra la caída del cabello, investigaciones respaldan que realizar masajes suaves con las yemas de los dedos durante unos minutos al día ayuda a optimizar la salud de la piel y contribuye a aumentar el grosor capilar.