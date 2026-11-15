Estas son las 3 razones por las que el pelo se te ensucia más en otoño: cómo evitarlo

El cuidado del cabello es algo que se debe hacer con frecuencia para evitar que se eche a perder o aparezcan algunas imperfecciones como es el caso de las canas, la caída del pelo, la caspa y el encrespamiento. A su vez, el otoño puede estar marcado por algunos cambios en el cuero cabelludo, como el hecho que se ensucie y por eso, es que los expertos recomendaron cómo evitarlo y explicaron así los motivos por los cuales sucede.

El verano suele ser una estación bastante compleja para el cabello, teniendo en cuenta que está expuesto a diversos problemas como la exposición solar, el cloro de la alberca, y esto puede generar que se dañe por completo. Pero, esto puede continuar durante el otoño, y es que puede contribuir al encrespamiento, una de las principales razones por los cuales el cuero cabelludo se seque, se ensucie y tengamos que acudir a ciertos métodos.

Por otro lado, durante estos meses de otoño, el cabello puede estar más sucio de lo normal y no se debe necesariamente a un exceso de grasa o una falta de cuidado, sino que hay otros factores que contribuyen a esta suciedad en el cuero cabelludo, por lo que los expertos aclararon cómo tienes que afrontar este problema y lograr que recupere su brillo y limpieza.

Motivos por los cuales el pelo se ensucia más en otoño

Caída estacional: es un fenómeno común que influye bastante y cuando notamos que se nos cae más el pelo, tendremos a manipularlo más de lo habitual, y ese contacto repetitivo contribuirá a distribuir el sebo desde el cuero cabelludo hacia los largos

es un fenómeno común que influye bastante y cuando notamos que se nos cae más el pelo, tendremos a manipularlo más de lo habitual, y ese contacto repetitivo contribuirá a distribuir el sebo desde el cuero cabelludo hacia los largos Cambio de rutina y accesorios: con la llegada del frío, cambiaremos nuestros hábitos, recurrimos al secador y usamos productos de peinado y volvemos a los gorros, boinas y bufandas que pueden aplastar la melena

Efectos de la exposición solar: puede continuar sufriendo el calor proveniente del verano, por lo que la fibra capilar llegará más seca, porosa o sensibilizada

Cómo evitar que se seque el cabello

Los expertos recomendaron tres consejos para poder evitar que el cabello se ensucie durante el otoño, y uno de ellos es elegir un champú específico, seguir una rutina de lavado y encontrar un equilibrio para aplicar el aire acondicionado correctamente de medios a puntas.