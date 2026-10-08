Tips de maquillaje para elegir el tono correcto para tus ojeras; tu piel lucirá natural y fresca

Elegir el maquillaje no siempre es una tarea sencilla, sobre todo si quieres lucir estilizada y a la vez no tan cargada, por lo que la búsqueda de un corrector de ojeras ideal suele ser un poco complicado, pero no es imposible pues si este es más claro lucirán aún más o si es más oscuro tu mirada puede cambiar.

Te puede interesar: 4 ideas de cortes Bob Italiano para darle a tu rostro volumen y elegancia al instante

La opción ideal para elegir un corrector de ojeras es que este sea 1 o 2 máximo más claros que tu piel, pues así este podrá lucir más natural y a su vez, uses menos producto, evitando así que se sobre marquen algunas líneas de expresión.

¿Cómo sé que tipo de subtono de corrector necesita mi piel?

Es importante que consideres que los correctores tienen subtonos, por lo que es ideal que te apoyes de un círculo cromático para elegir de gran manera tu corrector de ojeras, pues no todas son iguales y a decir verdad, la piel de cada persona reacciona distinto a estas.

Una vez que identifiques qué tipo de ojeras tienes, podrás iniciar con la búsqueda de tu subtono de acuerdo a tu tono de piel para disimularlas con corrector, pues no todas las ojeras son por el mismo factor, ni salen de la misma manera, siendo que solo conociendo tu piel un poco más a detalle encontrarás mejores resultados.

¿Cómo maquillar las ojeras para disimularlas?

Para lograr un resultado natural es importante que hidrates la piel con el producto de tu preferencia y dejes actuar por varios minutos y apliques el maquillaje en capas muy finas, donde el uso de una brocha o esponja son más que ideales.

Recuerda que debes de difuminar para que el tono luzca de gran manera con tu piel y dependiendo si buscas luz o abrir la mirada, selles el maquillaje para que este luzca natural y dure por más tiempo. Con estos breves y sencillos pasos tu piel no solo lucirá más fresca, si no que te dará un aspecto más natural y activa durante gran parte del día.