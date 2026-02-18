3 ideas minimalistas para acomodar todo en una sola maleta sin pagar extra y que no te detengan en el aeropuerto

Si estás por salir de viaje y pareciera que tu maleta no tiene el espacio suficiente, no te preocupes. Considera que empacar de manera minimalista no significa llevar menos de lo necesario, sino saber organizar con inteligencia para evitar el exceso de peso y posibles inconvenientes en los aeropuertos.

Ahora lee: 7 Ideas minimalistas que te ayudarán a transformar tu armario si tienes 50 años o más para que se vea organizado y lujoso

Aquí te compartimos 3 ideas prácticas para que puedas llevar todo en una sola maleta sin estrés.

Usa el método de enrollado para ahorrar espacio

Al viajar o almacenar en poco espacio, uno de los trucos más efectivos es enrollar la ropa en lugar de doblarla. De esta manera podrás aprovechar cada rincón de la maleta, reduciendo arrugas y, sobre todo, facilitando todo a la hora de identificar prendas sin desordenar todas. Puedes enrollar camisetas, pantalones ligeros, pijama y ropa interior.

Usa el método de enrollado para ahorrar espacio

Organiza por secciones usando bolsas de viaje

Considera el sumar a tu presupuesto un organizador de viaje (packing cubes) o apuesta por bolsas transparentes. Divide tu maleta en tres zonas: ropa, accesorios y artículos personales; con ello no solo optimizas el espacio, sino que también evitas que el equipaje parezca desordenado.

Organiza por secciones usando bolsas de viaje

Lleva prendas combinables y arma outfits completos

La clave de viajar pensando en el minimalismo es elegir ropa que combine entre sí. Lleva prendas nuestras en blanco, negro, beige o mezclilla, y con ella crea conjuntos completos antes de empacar. Mantén fuera de toda intención esas prendas “por si acaso”, las cuales solo generan volumen y peso.

Lleva prendas combinables y arma outfits completos

Consejo final para que no te detengan en el aeropuerto

Evita en la medida de lo posible el transportar todo tipo de líquidos, revisa antes de salir de casa que el peso no exceda lo permitido y recuerda que una maleta bien distribuida siempre pasa más rápido.