Exatlón México: Heber Gallegos comparte tiernas fotos de su esposa embarazada y la revelación de su primer hijo o hija

Heber Gallegos quien fue participante de la novena temporada de Exatlón México, fue eliminado por José Ochoa, sin embargo, tras su salida, la leyenda Roja pudo compartir una serie de fotos muy tiernas a lado de su esposa, quien está embarazada y que recientemente se dio a conocer si será un niño o niña lo que espera Thunder.

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Así fue la salida de Heber Gallegos de Exatlón México

Heber Gallegos fue al Duelo de Eliminación y se convirtió en el eliminado número 11 de la novena temporada de Exatlón México, y todo esto fue a manos de Joe de la Selva; sin embargo, cuando la leyenda estaba en la ceremonia de despedida, Thunder dio a conocer que su esposa estaba esperando un bebé, pero que estaba un poco delicada de salud.

La esposa de esta leyenda Roja se llama Shalma Rod, y fue en el 2024 cuando la pareja se casó en secreto en una ceremonia muy personal por el civil; además, esta celebración fue en secreto. Por otro lado, ambos ya llevaban mucho tiempo siendo novios, pero fue hace dos años cuando decidieron dar el siguiente paso en su relación.

Shalma Rod es una entrenadora, abogada e influencer que tienen una especialidad en las carreras de Derecho y Educación Física, ambos comparten todas sus vivencias y fotos en sus cuentas de redes sociales, especialmente en Instagram; pero ahora, tras varios meses, la pareja Roja espera a su primer bebé y ya se sabe el sexo del nuevo integrantes de la familia de Exatlón México.

Estos fueron los riesgos que tuvo la esposa de Heber Gallegos

De acuerdo con Gallegos, su esposa sufrió momentos complicados y reveló que, la hoy mamá de su primer bebé, tuvo una enfermedad relacionada con la falta de flora intestinal, una condición que provocaba que bajará de peso, y que sus defensas estuvieran a la baja; sin embargo, Heber aclaró que, su pareja pudo tener un tratamiento adecuado, pero cuando se fue a Exatlón México, tuvo una recaída; afortunadamente, todo salió bien y ahora están esperando a su hijo, así lo publicaron en una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram de la leyenda escarlata.