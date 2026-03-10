Así se hace un bonito rascador para gato con cartón reciclado
Los gatos tienen entre sus prioridades rascarse continuamente, por ello es de suma importancia hacerles este rascador que tiene como base el cartón reciclado.
Los gatitos son animales muy particulares y hoy en día los adultos realmente están interesados en darles todas las comodidades y cuidados. Por ello, aunque no exista dinero, es posible cuidarlo y tenerlo contento en casa. Esto es lo que recomienda la IA para hacer un rascador bonito y sencillo de crear.
¿Cómo se hace un rascador bonito y económico?
Las ventajas de internet radican en lo infinito que se vuelve encontrar soluciones de este tipo. En ocasiones los productos o accesorios para animalitos resultan sumamente caros, por ello la Inteligencia Artificial recomienda estas dos opciones para construir un rascador de manera sencilla y sin invertir tanto dinero.
Rascador de Panel Horizontal
Según el instructivo dado por la Inteligencia Artificial de Google, esta opción aprovecha la oportunidad dada por el cartón que se conoce como corrugado. Entonces estos son los materiales requeridos.
- Cajas de cartón corrugado
- Pegamento blanco (no tóxico) o silicón caliente
- Cúter
- Regla
Y la forma de hacerlo es la siguiente:
- Primero debes cortar tiras de cartón del mismo tamaño y la medida recomendada es de 10 centímetros. Y solamente hay que asegurarse que el ondulado del cartón quede visible en el borde donde se cortó.
- El siguiente paso es aplicar el pegamento en las caras planas para pegar una sobre otra hasta formar un bloque sólido del tamaño deseado.
- Para el secado de las piezas puedes poner algo encima para asegurar que quede compacto
- Y si te atrae la idea, puedes ponerle una base con una caja de zapatos - por ejemplo - para que los restos de cartón que rasque tu michi… se queden ahí.
Poste rascador vertical
Esta es una opción más complicada, pero se presume que igual de efectiva. Además, sería ideal para estirarse y afilar las uñas al mismo tiempo.
Los materiales para este rascador son estos:
- Tubo de cartón rígido de los de papel de cocina o telas
- Una base de madera o cartón grueso
- Una cuerda de sisal/manila o mecate
- Silicón
Y la forma de construir es la siguiente:
- Pones la base con el cartón grueso o la madera, por ello es mejor pegar varias capas para darle peso y estabilidad… en caso de que sea cartón.
- Después pega el tubo de cartón en el centro de la base con abundante silicón.
- Posteriormente debes pegar la punta de la cuerda en la base del tubo y enróllala firmemente hacia arriba. Allí pon pegamento cada ciertas vueltas, esto para que se fije mejor.
- Y como último punto debes asegurar el final de la cuerda en la parte superior del poste.