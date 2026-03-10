Así se hace un bonito rascador para gato con cartón reciclado

Los gatitos son animales muy particulares y hoy en día los adultos realmente están interesados en darles todas las comodidades y cuidados. Por ello, aunque no exista dinero, es posible cuidarlo y tenerlo contento en casa. Esto es lo que recomienda la IA para hacer un rascador bonito y sencillo de crear.

En exclusiva: Revelan las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

¿Cómo se hace un rascador bonito y económico?

Las ventajas de internet radican en lo infinito que se vuelve encontrar soluciones de este tipo. En ocasiones los productos o accesorios para animalitos resultan sumamente caros, por ello la Inteligencia Artificial recomienda estas dos opciones para construir un rascador de manera sencilla y sin invertir tanto dinero.

Rascador de Panel Horizontal

Según el instructivo dado por la Inteligencia Artificial de Google, esta opción aprovecha la oportunidad dada por el cartón que se conoce como corrugado. Entonces estos son los materiales requeridos.

Cajas de cartón corrugado

Pegamento blanco (no tóxico) o silicón caliente

Cúter

Regla

Y la forma de hacerlo es la siguiente:

Primero debes cortar tiras de cartón del mismo tamaño y la medida recomendada es de 10 centímetros. Y solamente hay que asegurarse que el ondulado del cartón quede visible en el borde donde se cortó.

y la medida recomendada es de 10 centímetros. Y solamente hay que asegurarse que el ondulado del cartón quede visible en el borde donde se cortó. El siguiente paso es aplicar el pegamento en las caras planas para pegar una sobre otra hasta formar un bloque sólido del tamaño deseado.

para pegar una sobre otra hasta formar un bloque sólido del tamaño deseado. Para el secado de las piezas puedes poner algo encima para asegurar que quede compacto

puedes poner algo encima para asegurar que quede compacto Y si te atrae la idea, puedes ponerle una base con una caja de zapatos - por ejemplo - para que los restos de cartón que rasque tu michi… se queden ahí.

Poste rascador vertical

Esta es una opción más complicada, pero se presume que igual de efectiva. Además, sería ideal para estirarse y afilar las uñas al mismo tiempo.

Los materiales para este rascador son estos:

Tubo de cartón rígido de los de papel de cocina o telas

Una base de madera o cartón grueso

Una cuerda de sisal/manila o mecate

Silicón

Y la forma de construir es la siguiente: