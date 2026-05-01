5 plantas de interior económicas que combatirán el calor de tu casa; te ayudarán a evitar bochornos esta temporada
Estas son algunas de las mejores alternativas económicas para que tu hogar acumule menos calor en esta temporada.
Esta temporada el año ha venido acompañada de mucho calor, donde poco a poco la primavera sube de temperatura y hace los espacios de la casa un poco menos cómodos, pero pensar en comprar ventiladores y demás electrodomésticos que ocupan mucha electricidad puede ser una tarea compleja.
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Ante ello, hay diversas alternativas económicas e incluso más eficientes como lo son las plantas de interiores, mismas que podrían ser de gran ayuda dentro de estos días de calor y sobre todo, bochornos.
Plantas para reducir el calor en casa
Estas son algunas de nuestras recomendaciones para que consideres hacerte de algunas plantas que ayudaran a que tu hogar esté más fresco en esta temporada de calor.
- Helecho de Boston: Esta planta ha ganado bastante popularidad en los últimos años gracias a que ayuda a refrescar y liberar la humedad en el hogar, además de tener varios tamaños, por lo que su precio puede ir desde los $140 hasta los $600.
@jardineriaconmigo ¿Buscas una forma de darle vida y frescura a tu hogar? ¡Te presento al Helecho de Boston! 🌿✨ No solo es una de las plantas colgantes más elegantes que existen, sino que también es un poderoso purificador de aire natural. Llena tus espacios de calma, belleza y aire más limpio. ¡Es una pieza de decoración que trabaja para tu bienestar! ¿En qué habitación de tu casa lo pondrías para crear tu propio oasis? ¡Te leo en los comentarios! 👇 #helecho #helechodetallado #plantasdeinterior #purificadordeaire #decoracionconplantas #plantascolgantes #bienestar #diseñodeinteriores #plantlover #energia🌻✨ #casasana #satisfactory #mexico #colombia #argentina #estadosunidos🇺🇸 #brasil #perú ♬ sonido original - JARDIN CONMIGO
- Potos: Otra alternativa económica que además de crecer rápido, ayuda a humidificar el aire y purificarlos, adaptándose a cualquier espacio. Su precio puede variar de entre los $45 hasta los $450 dependiendo su tamaño.
@ypikue Cuidados del Pothos 🌱💚 El Pothos es una planta que sobrevive a casi todo. Vamos, que si a veces te olvidas de regar o no tienes mucha luz en casa, esta planta es tu mejor aliada. 🌿💪 Sobre la luz, Prefiere luz indirecta, pero si no tienes mucho sol, no pasa nada. ¡Aguanta también zonas con poca luz natural! 🌞❌ Y sobre el riego, ¡No te compliques! Deja que la tierra se seque entre riegos, así evitarás que las raíces se pudran. 🚰🔄 Un truco: Si quieres que sus hojas crezcan más grandes ponle un tutor. Sí, has oído bien. Mucha gente la utiliza como planta colgante, pero en realidad es trepadora. Con un tutor será como llevarla al gimnasio. 💪🏼🏋️ Y aquí va otro dato curioso: No solo es fácil de cuidar, también purifica el aire. 🫁✨ Y si quieres saber más sobre el Pothos, deja un comentario con la palabra TREPAR y te mando una guía completa con los cuidados. ✍️⬇️ #planttips #plantcare #pothos #potos #plantasdeinterior #plantasdecasa #plantslovers #backtoorigins #ypikue ♬ sonido original - Ypikue
- Palmera Areca: Esta opción es perfecta para espacios con calor muy acumulado, pues se sabe que humidifica el ambiente, además de que es ideal para interiores luminosos. Hay algunas que llegan a costar hasta $150.
@leonardo_collins Palma areca para darle un toque tropical a tu casa💚🪴 #plants #fypシ #inspo ♬ sonido original - Leonardo Collins
- Sansevieria: Además de ser resistente, esta planta es popular por liberar oxígeno durante toda la noche, lo que refresca las habitaciones, además es una gran opción al requerir de poco riego. Su precio llega a ser de hasta $200.
@ypikue La planta que mejor purifica el aire, según la NASA 🪐🌱 Se llama Sansevieria, pero muchos la conocen como ‘lengua de suegra’. Y es que un estudio de la NASA descubrió que esta planta no solo es bonita y fácil de cuidar, sino que también tiene un superpoder: 🦸 ¡Produce mucho oxígeno, y limpia el aire de tu hogar de toxinas como el formaldehído, el xileno y el benceno! 🧘🫁 ¿Increíble, verdad? Es de interior, y de exterior. Y no solo eso, es que es perfecta para cualquier espacio porque puede sobrevivir con poca luz. 🔆 Encima, hay que regarla muy poco. 💦 👉 Así que si vives en España y quieres mejorar la calidad del aire que respiras, deja un comentario con la palabra NASA, y te mando un descuento especial. Aprovecha ahora, la oferta termina el 6 de junio a las 23:59h. 🤯 #planttips #plantasdeinterior #sansevieria #plantasdecasa #plantslovers #backtoorigins #ypikue ♬ sonido original - Ypikue
- Lirio de la Paz: Una de las plantas más populares gracias a que absorbe el exceso de calor y humedad, por lo que es considerada como gran opción para mejorar la calidad del aire. Su precio puede partir desde los $200.
@pur_plant
¿Tu espatifilo tiene las hojas caídas? Tranquilx, no se está muriendo… te está hablando 🌿 El espatifilo, también llamado lirio de la paz o cuna de Moisés, es una planta tropical muy agradecida si entiendes sus señales: luz indirecta, riego regular (ni seco ni encharcado), y buena humedad ambiental. Cuando lo cuidas bien, florece increíble ✨ ¿El tuyo también se cae cuando le falta agua? Déjamelo en comentarios 💚♬ sonido original - Pur Plant - Plantas Online