5 plantas de interior económicas que combatirán el calor de tu casa; te ayudarán a evitar bochornos esta temporada

Esta temporada el año ha venido acompañada de mucho calor, donde poco a poco la primavera sube de temperatura y hace los espacios de la casa un poco menos cómodos, pero pensar en comprar ventiladores y demás electrodomésticos que ocupan mucha electricidad puede ser una tarea compleja.

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Ante ello, hay diversas alternativas económicas e incluso más eficientes como lo son las plantas de interiores, mismas que podrían ser de gran ayuda dentro de estos días de calor y sobre todo, bochornos.

Plantas para reducir el calor en casa

Estas son algunas de nuestras recomendaciones para que consideres hacerte de algunas plantas que ayudaran a que tu hogar esté más fresco en esta temporada de calor.

