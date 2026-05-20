Haz este ritual en el próximo eclipse solar total para atraer abundancia; ¿cuándo es?

En las horas recientes la NASA anunció la llegada de un eclipse solar total, lo que causó mucha expectativa en diferentes “públicos”. Y es que aunque esto habla de un ámbito astronómico, la astrología tiene la atención puesta en estos eventos. Los expertos en temas energéticos indican que existe mucho movimiento alrededor, ideal para hacer rituales y atraer abundancia. Por eso, he aquí los detalles de dicho asunto.

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¿Qué ritual hacer en el próximo eclipse solar total?

Como se planteaba desde el inicio, los expertos en el tema energético-esotérico indican que los eventos astronómicos producen un nivel altísimo de movimientos que deben alinearse para beneficio personal. En ese sentido, animan a las personas a realizar rituales ese día y he aquí la propuesta de esta oportunidad.

Dado que el eclipse será total, el impacto en el ámbito energético provocará un gran estremecimiento. En ese sentido, el ritual consiste en encender una vela blanca, la cual representa la claridad, la paz y la renovación espiritual. Esto mientras también colocas un tazón de arroz blanco crudo al lado de la vela.

El último elemento mencionado (arroz) tiene relación con la abundancia, pues en algunas culturas significa fertilidad, sustento y prosperidad económica. Es decir, cuando el mundo se oscurezca, se buscará que la energía de tu entorno se conjunte para propósitos llenos de bienestar en todos los sentidos.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total?

Una de las notas del día alrededor de los eventos astronómicos fue el anuncio que se hizo de que en agosto - específicamente el 12 - ocurrirá uno de los eclipses solares totales más importantes de las décadas recientes. Se informa que alcanzará (en algunos países) poco más de un minuto y 30 segundos en oscuridad total, lo que ya atrae la atención propios y extraños.

#FenomenoAstronomico #Astronomia #EclipseSolar #EventosAstronomicos ♬ sonido original - OrgulloMexicanoMX @orgullomexicanomx ECLIPSE SOLAR TOTAL 2026: EL FENÓMENO QUE OSCURECERÁ EL CIELO El 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los eventos astronómicos más impresionantes que pueden verse desde la Tierra: un eclipse solar total. Durante unos minutos, la Luna se colocará exactamente entre el Sol y nuestro planeta, provocando que el cielo se oscurezca como si fuera de noche en pleno día. En este video te explico: 🔭 Qué es realmente un eclipse solar 🌍 En qué lugares del mundo se verá mejor 🕒 A qué hora comenzará el fenómeno ⚠️ Qué precauciones debes tomar para observarlo sin dañar tus ojos Millones de personas estarán mirando al cielo ese día para presenciar este espectáculo único del universo. ¿Estás listo para verlo? #Eclipse2026

Sin embargo, la mala noticia para México es que no será visible para el país. Aunque en parte de América del Norte sí se verá, la sombra proyectada entre la Luna y el Sol no impactará en México. El horario del fenómeno natural está previsto para ocurrir entre las 15:35 y las 19:57 en el tiempo de la CDMX.