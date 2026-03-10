Haz el ritual de las monedas en el frutero para atraer abundancia

En la actualidad se ha tomado como práctica cotidiana este tipo de rituales y pensamientos alrededor de las energías. No se trata de algún ámbito científico y muchos no creen que esto ayude, sin embargo la gente puede elegir realizarlos. En este caso, el ritual requiere solamente de unas monedas y un frutero lleno y colorido.

“El humor es el atajo que toma el ser para lidiar con el caos”, Freddy Ortega presenta su libro Sueños de un Pseudoactor

¿Cómo se hace este ritual con monedas y frutas?

Algunas corrientes como el Feng Shui hablan de que los lunes funcionan como nuevos comienzos y por ello es un día puntual para alinear las energías en la casa. La intención es atraer abundancia, por ello las monedas son claves en este asunto. Tal vez no alcanzas a hacerlo este día, pero puedes usarlo en cualquiera de los lunes que te acomode.

La esencia del ritual recae en la mezcla de energías de metal (monedas) y energía de la tierra (frutas). Y así se logra o busca decretar abundancia circular, lo que entra al hogar se multiplica y se transforma en sustento para la familia.

Entonces, este procedimiento debe hacerse minuciosamente, según los expertos o interesados en estos temas.

Se debe hacer el lunes por la mañana.

El frutero debe estar limpio y la fruta limpia, sana y reluciente.

sana y reluciente. Tomas tres monedas de diferente circulación para limpiarlas con agua y sal (evitar energías retenidas previamente).

(evitar energías retenidas previamente). Coloca las monedas en la base del frutero en forma de triángulo y tapalas con la propia fruta. Es importante que no se vean.

y tapalas con la propia fruta. Es importante que no se vean. Y mientras terminas el ritual, visualiza cómo el dinero y las provisiones fluyen de manera natural como los frutos de los árboles.

visualiza cómo el dinero y las provisiones fluyen de manera natural como los frutos de los árboles. Si quieres mantener todo en fluidez dentro de tu hogar, cambia las monedas al siguiente lunes y repite el procedimiento.

¿Es importante el tipo de frutas que se usan en este ritual?

Se indica que es necesario hacerlo con algunas frutas, si es que se desea el objetivo de la abundancia. La recomendación principal está en los cítricos como las naranjas y los limones, esto por su color solar y su poder de anular energías negativas. Mientras que las manzanas rojas simbolizan buena fortuna y armonía en las relaciones familiares.

Y otro consejo práctico que se da con este procedimiento, es mantener lleno el frutero y en caso de usar alguna fruta, llenarlo de manera inmediata con otra.