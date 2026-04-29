Revelan cómo fueron los últimos momentos de la actriz Mariana Levy

Mariana Levy Fernández fue una reconocida actriz y cantante en México, quien se destacó por su talento y personalidad; lamentablemente, su muerte a sus 39 años en el 2005 generó mucho impacto, en especial por la forma en que sucedieron los hechos.

Noticias Jalisco del 28 de abril 2026

Después de 21 años desde su fallecimiento, “El Pirru” recientemente ha revelado detalles sobre los últimos momentos de la artista, generando gran impacto entre los usuarios que la vieron.

¿Qué pasó con Mariana Levy?

El 19 de abril, la actriz Mariana Levy falleció por un infarto agudo al miocardio fulminante, el cual fue causado después de experimentar un asalto en la CDMX. Los hechos fueron recordados por el viudo y arquitecto, Jose Maria Fernandes, conocido por todos como “El Pirru”, quien se encargó de revelar los últimos momentos de la artista.

Quien detalló que ellos se encontraban atrapados en el tránsito, ya que iban camino a un parque de diversiones para la celebración de la hija de su primer matrimonio. Hasta que un asaltante se acercó, mostrando un arma, por lo que en automático se despojaron de sus pertenencias.

Aun así, el asaltante los estaba acechando, así que la artista salió del vehículo para pedir apoyo en una clínica y solicitar a un policía; para cuando ella regresó, el asaltante nuevamente se acercó a ellos, generando el pánico entre los viajeros. El arquitecto detalla que esa histeria colectiva influyó en que la salud de Mariana se viera afectada al instante en los últimos momentos de vida.

Aunque hicieron lo posible por acudir a la clínica donde le dieron el apoyo para solicitar un policía, al recibir la atención del personal médico, fue demasiado tarde, ya que ellos se encargaron de informarle que su esposa había muerto.

¿Qué edad tenían los hijos de Mariana Levy?

Tras la muerte de la actriz Mariana Levy, sus hijos (Paula de 3 años y José de aproximadamente 9 meses) fueron cuidados por su pareja “El Pirru”, mientras que María de 9 años, la hija mayor de la artista que tuvo con su primer matrimonio con Ariel López Padilla, fue adoptada por su abuela.

Después de varios años desde la muerte de la reconocida cantante, sigue siendo una noticia que generó mucho escándalo en las redes.