4 tonos de uñas que hacen que tus manos se vean más frías: dale un toque fresco en primavera 2026

Elegir un color nuevo para los diseños de uñas no se trata solamente de vanidad, sino también forma parte del cuidado personal. Lo mejor de todo, es que en las tendencias de manicure para la primavera 2026 hay una infinidad de tonalidades que se pueden elegir dependiendo de qué se quiere proyectar, ya sean estilos para aclarar las manos o para hacer que la imagen se vea mucho más refrescante.

Uñas para la primavera 2026: los diseños que refrescan tu look y combinan con todo