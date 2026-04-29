4 tonos de uñas que hacen que tus manos se vean más frías: dale un toque fresco en primavera 2026
Si no eres fan de los colores muy llamativos en las uñas, prueba con estos estilos de manicure que se ven refrescantes y embellecen cualquier look.
Elegir un color nuevo para los diseños de uñas no se trata solamente de vanidad, sino también forma parte del cuidado personal. Lo mejor de todo, es que en las tendencias de manicure para la primavera 2026 hay una infinidad de tonalidades que se pueden elegir dependiendo de qué se quiere proyectar, ya sean estilos para aclarar las manos o para hacer que la imagen se vea mucho más refrescante.
Uñas para la primavera 2026: los diseños que refrescan tu look y combinan con todo
- Verde grisáceo tipo "petróleo". Una de las gamas de colores que a menudo pasan desapercibidas en el "nail art", son los grises, ya sea en aplicaciones sólidas o fusionados con otros esmaltes. Precisamente, la combinación de verde con gris efecto "petróelo" queda muy bien para lucir sofisticada y al no estar tan saturado, es el toque ideal para cualquier atuendo de día o de noche.
- Diseños de uñas beige frío con acabado lechoso. Entre todas las tendencias en diseños de uñas que están dominando en 2026, está la técnica de efecto "lechoso", que es perfecto para suavizar la piel de las manos y se ve súper elegante. En un principio, se hacía solo con la base en color blanco, pero ya es posible recrear con otras tonalidades, como el beige, que es un neutro con acabado refrescante único.
- Manicure estilo "ceniza". Otro de los modelos infalibles para una imagen fresca y fácil de combinar para cualquier ocasión, son los marrones "ceniza". Como su nombre lo dice, son aplicaciones que tienen un toque de grisáceos con cafés oscuros, justo como la apariencia de estos residuos. Además, tienen la ventaja de ser minimalistas y funcionan como "refresh" de manicures llamativos.
- Terracota suave brillante. Así como hay diseños de uñas rojas que aclaran visualmente la piel, también existen modelos de manicure que refrescan y se ven hermosos con los paisajes de la primavera 2026. Una de estas inspiraciones es el terracota suave con secado brillante, que básicamente fusiona el rojo, el naranja y el café, solo de de forma sutil y discreta.