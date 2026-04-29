Rojos o Azules: ¿Quién gana HOY miércoles 29 de abril La Batalla Colosal en Exatlón México?

La noche de hoy 29 de abril del 2026, Exatlón México llega con una contienda que puede marcar un antes y después dentro de la novena temporada, pues conforme llega la semana final, cada recompensa se presenta como un descanso mental indispensable para mantener los ánimos. Para los fans la duda que crece es la misma: ¿Quién gana la Batalla Colosal de esta noche?

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Para los atletas de la novena temporada el ganar La Batalla Colosal de esta noche es más que conseguir un punto o una recompensa, es lograr dar un golpe de autoridad frente al equipo rival y adquirir un momento de relajación durante una semana que ha llevado a los atletas al límite.

¿Cómo llegan los atletas?

Ante la Batalla de esta noche ambas escuadras llegan con grandes ánimos, pues saben que ganar la recompensa, significa recobrar energía y vivir un momento de calma dentro de la novena temporada, por lo que ningún equipo está dispuesto a ceder terreno. A pesar de que la novena temporada se posiciona como la más competitiva de todos los tiempos, los Azules han sabido mantener una clara ventaja en juegos de este tipo lo que los coloca como los grandes favoritos.

No obstante, los fanáticos del Equipo Rojo apuestan que la escuadra sabrá ponerse adelante frente a un dominio Azul. Por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer qué equipo podrá quedarse con una de las últimas recompensas de la novena temporada de Exatlón México.

Especulaciones de los fans

A pesar de que la novena temporada ha llevado a los equipos al límite en cada contienda, tanto Antonio Rosique como los fans del programa, saben que solo la calma y la fortaleza mental, definirá al equipo ganador. No te pierdas nada de las últimas semanas de Exatlón México solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.