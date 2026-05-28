Cómo hacer slime de Kpop Demon Hunters para entretener y jugar con tus hijos en casa

Kpop Demon Hunters llegó para quedarse. A un año de su estreno en streaming, la cinta se mantiene como una de las más exitosas en la industria de la animación. Gracias a su buen recibimiento, se han lanzado diversos artículos de las emblemáticas guerreras kpop, como muñecas, libros para colorear, stickers y demás juguetes y accesorios. Bajo esta línea, te compartimos cómo puedes hacer slime casero, inspirado en las HUNTER/X, para entretener y jugar con tus hijos en el hogar.

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Estas son tres formas sencillas de hacer slime casero

Hacer slime es una de las actividades más divertidas y fáciles para hacer en casa. A continuación, te compartimos dos formas sencillas para hacer esta masa elástica y pegajosa con la que los niños adoran jugar. Lo mejor de todo, es que ambos métodos son con ingredientes baratos y fáciles de conseguir.

Forma 1 de hacer slime

Para hacer un slime súper elástico, sólo tienes que mezclar media taza de pegamento escolar, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una o dos cucharadas de líquido de lentillas. ¡Y listo, tendrás tu slime casero!

Forma 2 de hacer slime

Si no tienes líquido de lentillas en casa, ¡no te preocupes! Aquí te compartimos un segundo método para hacer slime desde la comodidad de tu hogar: mezcla media taza de jabón para trastes y de dos a tres cucharadas de maicena. Y listo. No necesitas más que mezclar hasta obtener la consistencia de tu preferencia.

¿Cómo hacer slime de Kpop Demon Hunters? Así puedes jugar con tus hijos en casa

Con esto tendrás la base de tu slime. Para convertirlo en un producto temático de Kpop Demon Hunters, sólo añade colorante, ya sea al pegamento o el jabón para trastes. Recuerda que los colores de las guerreras kpop son el morado, rosa y azul, en alusión a sus personajes: Rumi, Mira y Zoey. También puedes añadir brillantina como toque extra y el resultado será sensacional.