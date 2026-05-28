Cómo maquillar los ojos con sombra verde con la técnica de principiantes

Las sombras verdes son poco comunes de ver, pues muchas veces se piensa que es un color que no luce bien en los ojos, ya que es profundo y complicado de aplicar; sin embargo, existe una técnica muy fácil de replicar para que tus ojos luzcan como de modelo de revista.

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Cómo aplicar sombra verde de ojos para principiantes

El primer paso es aplicar corrector por todo el párpado para asegurarte de que la sombra dure mucho tiempo.



por todo el párpado para asegurarte de que la sombra dure mucho tiempo. Posteriormente con una brocha delgada, aplica sombra verde oscuro y pásala pegada a la línea de las pestañas superiores y difumina un poco.



y pásala pegada a la línea de las pestañas superiores y difumina un poco. El siguiente paso es fundamental, elige una sombra verde con glitter o pequeños brillos y la vas a aplicar con la yema de los dedos para que no se vea como una plasta.



y la vas a aplicar con la yema de los dedos para que no se vea como una plasta. Para darle un aspecto cat eye, utiliza una sombra en tono negro o café para crear una pequeña línea que alargue tu el ojo.



utiliza una sombra en tono para crear una pequeña línea que alargue tu el ojo. El paso final es darle un toque de brillo y luminosidad a tu párpado con un poco de iluminador o sombra blanca en el lagrimal, la puedes aplicar con el dedo meñique o con una brocha pequeña.

Ideas fáciles de maquillaje con sombra verde

Kawai: Si tu estilo es fresco y tu maquillaje es sencillo pero con un toque de brillo, esta opción es perfecta. Lleva una sombra verde pastel hasta la mitad del ojo y agrega un delineador de glitter.

Glitter: Para este tipo de maquillaje necesitas una sombra con brillos, solo tendrás que aplicarla por debajo del lagrimal y en la parte superior del ojo y opta que el delineado sea el protagonista.

Intenso: Para las amantes de los colores oscuros, recomendamos este tipo de maquillaje donde tienes que usar una sombra verde intensa como si fuera delineador.