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Cómo maquillar los ojos con sombra verde con la técnica de principiantes

Las sombras en tono verde a veces son difíciles de aplicar, pero con esta técnica para principiantes lograrás tener un maquillaje increíble.

Cómo maquillar los ojos con sombra verde con la técnica de principiantes
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Vanesa Olmos

Las sombras verdes son poco comunes de ver, pues muchas veces se piensa que es un color que no luce bien en los ojos, ya que es profundo y complicado de aplicar; sin embargo, existe una técnica muy fácil de replicar para que tus ojos luzcan como de modelo de revista.

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Cómo aplicar sombra verde de ojos para principiantes

  • El primer paso es aplicar corrector por todo el párpado para asegurarte de que la sombra dure mucho tiempo.
  • Posteriormente con una brocha delgada, aplica sombra verde oscuro y pásala pegada a la línea de las pestañas superiores y difumina un poco.
  • El siguiente paso es fundamental, elige una sombra verde con glitter o pequeños brillos y la vas a aplicar con la yema de los dedos para que no se vea como una plasta.
  • Para darle un aspecto cat eye, utiliza una sombra en tono negro o café para crear una pequeña línea que alargue tu el ojo.
  • El paso final es darle un toque de brillo y luminosidad a tu párpado con un poco de iluminador o sombra blanca en el lagrimal, la puedes aplicar con el dedo meñique o con una brocha pequeña.

Ideas fáciles de maquillaje con sombra verde

Kawai: Si tu estilo es fresco y tu maquillaje es sencillo pero con un toque de brillo, esta opción es perfecta. Lleva una sombra verde pastel hasta la mitad del ojo y agrega un delineador de glitter.

Glitter: Para este tipo de maquillaje necesitas una sombra con brillos, solo tendrás que aplicarla por debajo del lagrimal y en la parte superior del ojo y opta que el delineado sea el protagonista.

Intenso: Para las amantes de los colores oscuros, recomendamos este tipo de maquillaje donde tienes que usar una sombra verde intensa como si fuera delineador.

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