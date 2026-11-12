Cómo hacer un cactus al crochet para poner en el llavero: tutorial fácil y rápido

El tejido a crochet es una de las manualidades más populares de todas y que si bien parece algo complejo, con algo de creatividad y de paciencia, vamos a lograr algo increíble; que consiste en utilizar una sola aguja y puntos, para crear todo tipo de accesorios. Entre los más comunes, hay que mencionar los llaveros que se pueden crear, y por este motivo, es que te dejaremos un tutorial para que hagas un amigurumi de un cactus y así poner de llavero.

Tal como mencionábamos, el tejido a crochet es una técnica de tejido a mano que se usa una sola aguja de gancho en la punta para entrelazar lana, estambre o hilos y así formar distintas estructuras y tramas; y en el cual la técnica se compone de la combinación de puntos elementales para formar todo tipo de figuras y que incluso, no es necesario ser un experto en manualidades para intentarlo.

Gracias a la técnica crochet, se pueden tejer no sólo prendas de abrigo, sino también amigurumis, llaveros para poner en cualquier bolso y darle otra personalidad. Por eso, es que te vamos a compartir un tutorial para que puedas hacer un cactus amigurumi pensado como llavero y así colocarlo en donde quieras. Por eso, es momento de ponerse manos a la obra y donde lo tendrás en cuestión de minutos.

Elementos para hacer el cactus

Hilos de colores verde para el cactus, marrón para la maceta y tonos vibrantes para la flor decorativa

Aguja de crochet de 2.5 mm

Relleno de algodón sintético o material similar

Pistola de silicona, tijeras y argolla para el llavero

Cómo tejer el cactus a crochet