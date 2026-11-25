Si ya no te es suficiente con tener artículos oficiales y photocards de KPop Demon Hunters, entonces las manualidades podrían convertirse en tu actividad preferida para demostrar qué tan fan eres. Una idea sencilla y que no cuesta mucho dinero, consiste simplemente en crear un diario donde puedas expresar tus emociones y escribir todo lo que se te venga a la mente. Y para que parezca un auténtico tesoro, solo necesitas un cuaderno sencillo para decorar con ilustraciones de HUNTRIX y poner a prueba tu creatividad.

Manualidades de KPop Demon Hunters: la idea más fácil para crear un diario sin gastar mucho dinero

Consigue los materiales. Para esta fabulosa creación, vas a usar una libreta, que puedes comprar en la papelería o reciclar de ciclos escolares pasados. Tamién se necesitan tijeras, hojas de colores, pegamento, plumones, diamantina y stickers o recortes de HUNTRIX y Saja Boys listos para imprimir.

Forra un cuaderno para hacer diarios de KPop Demon Hunters. Con solo un poco de pegamento para no maltratar el material, cubre la portada de cartón sencilla que traen las libretas utilizando hojas rosas, moradas, lilas y negras, que son los tonos representativos en la estética de las “Guerreras KPop”. Elige si quieres un solo color o armar un collage para que el resultado sea más original.

Decora la portada de tu cuaderno con temática de HUNTRIX. Elige las plantillas de stickers de KPop Demon Hunters que tengan a todos tus personajes favoritos, ya sea que solo quieras a Rumi, Mira y Zoey; o prefieras incluir a los Saja Boys. Procura que las impresiones sean a color y de buena calidad.

KPop Demon Hunters Un cuaderno sencillo puede transformarse en un diario para secretos de KPop Demon Hunters. FOTO: Pinterest

Personaliza tu diario de secretos inspirado en KPop Demon Hunters. Agrega detalles especiales a tu libreta decorada con inspiración de las “Guerreras KPop” para transformarlo en diario, ya sea con brillo, dibujos de corazones o con tu nombre en grande.

Cubre las manualidades de HUNTRIX para que no se maltraten. El último paso que no te debes saltar por ningún motivo, es poner plástico transparente en ambas caras del cuaderno, para que así el diseño se mantenga intacto y puedas llevarlo a todas partes.

Y listo, en solo cinco pasos tendrás un diario para secretos de KPop Demon Hunters sin gastar mucho dinero. Si quieres hacerlo todavía más especial, imprime más estampas en tamaño pequeño y pégalas en la parte inferior de las hojas, una idea que también funciona para personalizar los útiles escolares con el estilo de HUNTRIX o Saja Boys.