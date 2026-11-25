Las tendencias para el próximo año ya están saliendo a la luz por lo que los cortes de cabello ya están siendo develados. Si quieres lucir joven y elegante pues debes ir por estilos mucho más naturales, personalizados y fáciles de llevar.

Si bien las capas van a seguir teniendo protagonismo pues será de una manera más suave, estratégica y menos evidente. Lo que se busca es ligereza sin perder densidad. Además, deben favorecer a las facciones.

¿Cuáles son los cortes de pelo que serán tendencia?

El ‘after bob’

Por un lado, tenemos que mencionar que el clásico bob se va a reversionar con estilo entre la mandíbula y la clavícula. Esto representa la evolución del bob tradicional hacia una versión ligeramente más larga, relajada y con mayor libertad de movimiento

Es versátil, se puede lucir liso, con ondas o con la textura natural. Es una buena idea para quienes prefieren el pelo corto sin renunciar a recogerlo.

El clavicut

Luego tenemos esta opción que se coloca entre la clavícula y se sitúa entre los favoritos para estilizar el rostro. Crea una línea limpia sin rigidez por lo que es elegante y fácil de mantener. Si tienes la melena densa puedes optar por capas invisibles y en cabellos finos opta por una versión compacta para dar sensación de volumen.

Clavicut mariposa Clavicut mariposa

Long Bob con capas invisibles

Por último, tenemos esta longitud media con capas invisibles que es muy solicitada por su versatilidad. Esta técnica permite mantener una base compacta en cabellos finos o aligerar melenas abundantes. Es un corte muy discreto, pero precisamente ahí reside su sofisticación, ya que facilita un peinado impecable, asegura la estilista.

Elige el estilo que mejor se ajuste a tus gustos y luce hermosa antes de que llegue el 2027.