Para conseguir que tu Cactus de Navidad estalle de flores a finales del otoño, debes controlar 5 aspectos. Estos cuidados ayudan a estimular la floración de esta especie tropical, conocida científicamente como Schlumbergera.

A diferencia de los cactus del desierto, esta planta crece de manera natural en ambientes húmedos y sombreados de los bosques tropicales. Por eso, necesita un sustrato con buen drenaje, humedad moderada y protección frente al sol directo intenso.

Sus flores pueden aparecer en tonos rosas, rojos, blancos, naranjas o violetas. Estas suelen desarrollarse durante los meses de otoño e invierno, según las condiciones de cultivo y la variedad.

¿Qué cuidados necesita el Cactus de Navidad para florecer en otoño?

Estas son las 5 medidas que puedes aplicar para favorecer la aparición de capullos:

Proporcionar luz indirecta: coloca la planta cerca de una ventana luminosa, donde reciba claridad abundante sin exposición directa al sol fuerte. Una iluminación adecuada favorece su desarrollo y la formación de flores. Respetar las noches largas: la Schlumbergera responde a los días cortos y las noches prolongadas. Para estimular la floración, necesita varias semanas con noches largas y sin interrupciones de luz artificial. Evita colocarla cerca de lámparas que permanezcan encendidas hasta tarde. Mantener temperaturas frescas: durante el periodo de formación de los capullos, las temperaturas moderadas y las noches frescas favorecen la floración. Conviene alejarla de calefactores, corrientes de aire caliente y cambios bruscos de temperatura. Regular el riego: mantén el sustrato ligeramente húmedo, pero deja que la capa superficial se seque antes de volver a regar. El exceso de agua puede provocar daños en las raíces e impedir que la planta se desarrolle correctamente. Evitar mover la maceta: cuando aparezcan los primeros botones florales, procura mantenerla en el mismo lugar. Los cambios repentinos de temperatura, iluminación o ubicación pueden provocar que los capullos se desprendan antes de abrirse.

¿Cómo preparar el Cactus de Navidad para una floración abundante?

Además de estas 5 medidas, es importante revisar el estado general de la planta. La maceta debe tener orificios de drenaje y el sustrato debe ser aireado, con capacidad para retener algo de humedad sin permanecer empapado.

La Royal Horticultural Society (RHS) y la University of Minnesota Extension destacan la importancia de proporcionar a las plantas de interior condiciones apropiadas de luz, temperatura y humedad. En el caso del Cactus de Navidad, respetar el periodo de noches largas y temperaturas frescas es especialmente importante para inducir la floración.

También conviene evitar los fertilizantes en exceso: durante la etapa de formación de capullos, una fertilización abundante no garantiza más flores y puede perjudicar el equilibrio de la planta. Lo mejor es seguir las indicaciones de un fertilizante para plantas de flor durante el periodo de crecimiento activo.